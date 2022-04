La Selección Colombia anda en búsqueda de un nuevo entrenador y muchos son los nombres que se han propuesto, pero uno de los que sorprendió por proponerse él mismo fue el extécnico del Junior de Barranquilla, Arturo Reyes.

En una entrevista en el canal DirecTV Sports, Reyes habló del momento cuando dirigió a la Selección de Mayores como entrenador interino y de cuando acompaño a Carlos Queiroz como asistente, es por esto que se propuso para dirigir la ‘tricolor’ asegurando que tiene mucho conocimiento por el futbolista colombiano y afirmando que es algo fácil.

“Voy a decir algo que no debería decir, pero me voy a atrever, he tenido la posibilidad de dirigir grandes jugadores en la selección mayor y tengo en mi cabeza una gran cantidad de jugadores de todas las edades, desde el 97 hasta el 2003, y si hay alguien que conoce a todo el fútbol colombiano soy yo. A mí me parece dirigir a estos jugadores es muy fácil, al jugador de fútbol hay que dejarlo ser. Hay unas responsabilidades, pero en selección sinceramente es muy fácil”, dijo Reyes.

Arturo también afirmó que hay mucho futuro en el fútbol colombiano y con una gran calidad para una renovación que se viene.

“No tengo duda que la selección va a ir al próximo porque tenemos buen material, (Eduard) Atuesta, (Jorge) Carrascal, (Willer) Ditta, (Álvaro) Angulo, (Daniel) Ruiz, entre otros”, comentó.