¿El clima de Barranquilla afecta o no a la Selección Colombia? Hay debate

Jugar a las 3:30 p.m. en el estadio Metropolitano de Barranquilla puede ser un factor que influya en el resultado de los equipos. Ahora, cuando se discute si este también afecta al equipo local, es ahí donde entra la polémica. En redes sociales hubo un debate sobre este tema y en Bolavip nos fuimos hasta el mismo estadio donde juega la Selección y les preguntamos a los hinchas.

Los aficionados tienen opiniones divididas al respecto, algunos sienten que no es ventaja jugar a esa hora, puesto que todos los jugadores viven y juegan en Europa donde las temperaturas son menores y los horarios de los partidos son más tarde. También, hay quienes dicen que no debería afectar, pues varios conocen el calor de Barranquilla y siempre han jugado en la casa de la Selección.

¿Ventaja o desventaja jugar a las 3:30 p.m. en Barranquilla?

Los hinchas que hicieron presencia en el estadio Metropolitano de Barranquilla fueron llegando desde tempranas horas, hicieron la acostumbrada fila y fueron ingresando a sus tribunas. Aprovechamos y les preguntamos sobre el tema que dio de qué hablar en redes sociales y nos dieron su opinión.

“Sí, claro, afecta, la mayoría de los jugadores juegan en Europa, el cambio de clima los afecta a ellos”, fue uno de los argumentos de los aficionados. También preguntamos si se debería cambiar el horario y hubo quienes no estuvieron de acuerdo: “la estrategia no juega en el clima, juega en las tribunas y que todos estamos acá, no se debe cambiar el horario”.

Para otros seguidores, el clima no afecta: “no, están acostumbrados, esta es la casa de la Selección” y otros, aseguraron que “los jugadores de la Selección Colombia se adaptan mucho más rápido”.

Últimos partidos de la Selección Colombia jugando a las 3:30 p.m. en Barranquilla

La Selección Colombia ha tenido diferentes resultados en el estadio Metropolitano de Barranquilla, los más recientes fueron las clasificaciones a los Mundiales de Brasil 2014 y Rusia 2018, pero también la eliminación al de Catar 2022.

En la era Pékerman, previo al Mundial de Brasil, se jugaron tres partidos en este horario, todos se ganaron, contra Uruguay fue una de ellas, la recordada goleada 4-0. Para Rusia 2018, también hubo un buen balance, pues se disputaron ocho compromisos en este horario, se ganaron cuatro, se empataron tres y tan solo se perdió uno.

En la era Néstor Lorenzo, son dos partidos a esta hora, el primero ante Venezuela que se ganó por la mínima diferencia con un gol de Borré y este ante Uruguay que dejó sensaciones encontradas tras el empate 2-2.

En total, la Selección Colombia ha tenido un rendimiento del 71,4% con 23 goles a favor y nueve en contra. Si bien, contra Brasil el partido será en la noche, se espera que para los juegos del 2024 varios sean sobre las 3:00 p.m.

