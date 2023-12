La Selección Colombia finaliza el año 2023 con sus amistosos en los Estados Unidos. El combinado cafetero jugó este domingo 10 de diciembre ante la sub-23 de Venezuela y consiguió el triunfo por la mínima diferencia. Carlos Gómez puso el gol de la victoria en su debut en la selección, pero no celebró junto con sus compañeros, gesto que llamó la atención de muchos.

Luego de un gran inicio en las Eliminatorias Sudamericanas, la Selección Colombia pactó partidos amistosos fuera de fechas FIFA y Néstor Lorenzo ha aprovechado para probar con jugadores poco habituales en las convocatorias. Fue justo esto lo que sucedió este domingo en la victoria 1-0 ante Venezuela.

Con una planilla con muchos nombres nuevos, el DT disputó el partido ante Venezuela en la ciudad de Miami. Carlos Gómez de Real Salt Lake de la MLS fue uno de los jugadores que debutó con la Selección Colombia, anotando el gol de la victoria. Sin embargo, el delantero no celebró su anotación. Luego del partido explicó el por qué.

Triunfo en Miami

Era de esperar que Néstor Lorenzo hiciera experimentos en los partidos amistosos en los Estados Unidos. Al no jugarse en fecha FIFA, la mayor parte de las estrellas del combinado nacional quedaron fuera de la convocatoria por sus compromisos con sus clubes. La mayor parte de los llamados por el seleccionador pertenecen a ligas sudamericanas o la MLS.

Colombia venció a La Vinotinto gracias a un gol de Carlos Gómez al minuto 41′. La jugada inició por el costado izquierdo y Sebastián Gómez Londoño colgó el centro al área. El atacante de Real Salt Lake apareció en el segundo poste y remató de pierna derecha para poner el gol de la victoria.

De esta manera, Gómez marcó su primer gol como internacional luego de sus primeros minutos con la camiseta cafetera. Sin embargo, en lugar de celebrar de forma eufórica, el delantero se vio sumamente tranquilo mientras sus compañeros se acercaban a felicitarlo.

“La verdad no lo celebré porque no me lo creía y en el debut, a pesar de que fue en un amistoso, me entró mucha pena, pero gracias a Dios pude marcar ese gol” fueron las palabras del futbolista luego de darle la victoria ante el combinado sub-23 de Venezuela.

El jugador hizo su análisis general del partido, tomando en cuenta el corto tiempo que tuvieron de preparación. “El partido estuvo muy bien. No habíamos estado juntos nunca y el profesor nos dio la confianza desde el hotel, desde que estuvimos en Bogotá“.

Gómez se refirió a las instrucciones que recibieron por parte de Néstor Lorenzo. “Nos dijo que juguemos y que si estamos aquí es porque hicimos las cosas bien durante el año y que cada uno merecía hacer las cosas de la mejor manera y con alegría“.

Próximo partido

Luego de la victoria en el DRV PNK Stadium de la ciudad de Miami, la Selección Colombia viajará hasta Los Ángeles para enfrentar a México. El combinado nacional jugará el último partido del año el próximo sábado 16 de diciembre en el United Airlines Field at the Memorial Coliseum.