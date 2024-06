De un momento a otro lo que era un partido amistoso pasó a ser un tumulto de jugadores que terminó con dos expulsados tras la dura patada que casi lesiona a Luis Díaz. Y lo peor de todo, la respuesta que el árbitro le dio al entrenador Néstor Lorenzo cuando le reclamó por el juego fuerte de Bolivia contra la Selección Colombia.

¡A los hechos! Luego de una contundente goleada contra Estados Unidos por cinco goles a uno, Lorenzo decidió rotar la nómina de Colombia y probar a jugadores como Yerry Mina, Carlos Cuesta, Deiver Machado y Jhon Córdoba. Referentes como ‘Lucho’ y James Rodríguez volvieron a ser titulares y se corrió un gran riesgo.

En una gran jugada de Díaz que al final no pudo rematar, el balón llegó a Jhon Arías para que la Selección Colombia anotara el primer gol a los cinco minutos del partido. El extremo de Liverpool seguiría encendido y tras otro buen desborde asistió a Jhon Córdoba. Bolivia se dio cuenta que estaba siendo imposible detener a ‘Lucho’ y el juego fuerte dijo presente.

Una falta por aquí y otra por allá, pero el árbitro Daniel Quintero solo sacó una tarjeta amarilla en el primer tiempo y fue a Jefferson Lerma. Aun así, Luis Díaz seguiría en un gran nivel y al minuto 42 del primer tiempo marcó un golazo que sentenció el partido con toda la segunda etapa por jugar.

Luis Díaz marcó un gol en Colombia vs. Bolivia. (Foto: Getty Images)

Transcurría el minuto 21 del segundo tiempo y Héctor Cuéllar se tiró con las dos piernas hacia adelante contra ‘Lucho’ Díaz. No lo lesionó de milagro. De inmediato, Daniel Muñoz y Matheus Uribe fueron a defender a la figura de la Selección Colombia y ser armó una bronca entre los jugadores de ambos equipos. Muñoz y César Menacho, de Bolivia, terminaron expulsados para ratificar lo que Néstor Lorenzo reveló del árbitro del partido.

La insólita respuesta del árbitro a Lorenzo por el juego fuerte de Bolivia

“Me fastidie, me dio mucha lástima que un espectáculo deportivo donde la gente viene a ver los jugadores se empañe así. Tuvieron mucho que ver los árbitros. Desde el primer tiempo le estábamos diciendo que habían jugadas en las que estaban llegando tarde y nos iban a golpear. La verdad que la respuesta me dio más bronca porque me dice: ‘No tenemos intercomunicador’. No puedo creer que hasta altura de la vida y la competencia una terna arbitral que viene a dirigir a la selección colombiana no traiga intercomunicador. No sé de quién sea culpa, pero es inaudito que el (juez) línea no pueda decirle algo al árbitro. No es una respuesta profesional“, reveló Néstor Lorenzo en la conferencia de prensa posterior a la victoria de Colombia vs. Bolivia.

El próximo partido de Colombia ya es en la Copa América

La Selección Colombia llega encendida. Luego de anotar ocho goles en dos partidos contra Estados Unidos y Bolivia, la Tricolor llegó a 20 partidos invictos bajo la era de Lorenzo y el próximo encuentro ya es el debut en la Copa América 2024 contra Paraguay el lunes 24 de junio a las 5:00 P.M. Luego, viene el partido frente a Costa Rica el viernes 28 en el mismo horario y se cierra la fase de grupos vs. Brasil el martes 2 de julio a las 8:00 P.M.