La Selección Colombia quiere regresar al Mundial, esta vez al que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá en 2026. Los dirigidos por Néstor Lorenzo saben que, aunque se ampliaron los cupos para esto, no se pueden confiar y tendrán que superar algunos retos durante esta Eliminatoria. El combinado nacional cierra este año jugando ante Brasil y Paraguay.

Para nadie es un secreto que ante la Selección de Brasil es un partido aparte, las estadísticas no son las mejores, pero hay con qué llevarse los tres puntos y seguir soñando con la clasificación. En Barranquilla tiene que ser a otro precio y hacer respetar la casa. En Bolavip analizamos algunos puntos que serán clave para llevarse la victoria.

La clave para ganarle a la Selección de Brasil

Si bien, el factor clima para nosotros no es una ventaja, incluso a veces puede convertirse en todo lo contrario, este será un buen horario para ver un partido de ida y vuelta. Lo primero es quitarse el pensamiento de que a Brasil es imposible ganarle, no puede influir la camiseta y la historia del rival, en la cancha son 11 contra 11 y la diferencia no es abismal como pasaba hace muchos años.

Hay que respetar a Brasil, sí, pero sin temor. La mayoría de nuestros jugadores saben lo que es competir en Europa, incluso solo hay dos jugadores en la convocatoria que juegan en el Fútbol Colombiano y son dos de nuestros arqueros que seguramente no verán minutos para este partido, el resto juega en el fútbol internacional.

Más allá de los nombres que el entrenador elija como inicialistas o revulsivos desde el banco para este compromiso, hay que tener una idea clara en la que no se deben dar espacios, atacar con inteligencia y, sobre todo, ser eficaces en el frente de ataque, pues al frente hay un equipo al que no se le puede perdonar.

Quitarles el balón y poder defenderse con él será fundamental. La solides en la parte posterior debe arrancar desde el arquero. Por las bandas, ellos tienen jugadores muy rápidos y fuertes en el uno contra uno, por lo que los doblajes serán decisivos en momentos críticos. El medio campo nuestro debe estar más compacto y evitar el juego interior del rival. Ya con el balón aprovechar las transiciones y en el frente de ataque ser letales.

La pelota quieta es una de las jugadas que más le ha costado a Brasil, entrenarlas muy bien y ejecutarlas podrá marcar la diferencia en un partido que promete emociones de principio a fin y que muy seguramente Colombia logrará un resultado positivo.

Próximos partidos de la Selección Colombia en las Eliminatorias

La Selección Colombia volverá a jugar esta y la otra semana en las Eliminatorias, lo hará ante Brasil y Paraguay. Para el partido contra la ‘canarinha’, el horario es inusual, pues la idea de la FCF es que los hinchas puedan disfrutar del partido, ya sea en el estadio o desde sus casas. Conmebol confirmó que el partido será este jueves 16 de noviembre a las 7:00 p.m. donde se espera estadio lleno, pues desde el primer día se acabaron las boletas para dicho compromiso.

Para el juego ante Paraguay será en el estadio Defensores del Chaco en Asunción, el martes 21 de noviembre a 6:00 p.m. hora colombiana.