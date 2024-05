Las cosas pintan muy bien para los próximos meses, donde habrá actividades que volverán a unir al país. Por ejemplo, faltan pocas semanas para que inicie el Mundial Sub 20 que se realizará en Colombia, en octubre habrá Copa Mundo Sub 17 y en julio la Mayores participará en el torneo de fútbol femenino de los Juegos Olímpicos. Leicy Santos, actual goleadora del Atlético de Madrid, es clave para objetivo de medalla en París 2024.

Comunicador Social y Periodista especializado en deportes con más de 9 años de experiencia en medios de comunicación. De mente futbolera y corazón santafereño, apasionado por el ciclismo. Cubro el día a día del fútbol colombiano, Atlético Nacional, América de Cali, Millonarios, Selección Colombia, jugadores colombianos en el exterior, etc. Diplomado en periodismo deportivo / táctica y estrategia en fútbol y periodismo digital. He trabajado en medios de gran reconocimiento como El Espectador, Diario AS Colombia, El Periódico Deportivo y Colombia.com. Cobertura en Bolavip desde 2021.