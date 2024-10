La jugada maestra de la Selección Colombia ante la FIFA para tener el estadio lleno vs. Ecuador

De esta manera, las tribunas norte y sur definitivamente no serán cerradas para el partido del próximo 19 de noviembre (vs. Ecuador – 6:00 pm). La boletería para dicho compromiso ya está en preventa, por lo que se espera un aforo en su totalidad en el Metropolitano.

Teniendo en cuenta el boletín del Comité Disciplinario de la FIFA, la Selección Colombia tomó riesgos y ahora trata de hacerle frente a esta sanción de la entidad. La Federación Colombiana de Fútbol se jugó una última carta y no se dio por vencida. Quiere, como sea, tener aforo total en el Metropolitano en un partido que podría dejar listo el cupo al Mundial 2026.

