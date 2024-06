La promesa que le hizo Daniel Muñoz a Luis Díaz tras la expulsión contra Bolivia

De un momento a otro, la afición colombiana pasó de presenciar un partidazo de Luis Díaz a vivir el susto más grande desde que el extremo es la gran figura de la Selección Colombia. ¡Y todo esto a días del inicio de la Copa América! La patada que un jugador de Bolivia le dio a ‘Lucho’ fue tan fuerte que Daniel Muñoz salió defenderlo y se llevó a un par de rivales por delante.

Colombia enfrentó a Bolivia en el último partido amistoso antes de la Copa América 2024 y el entrenador Néstor Lorenzo decidió probar a jugadores como Yerry Mina, Carlos Cuesta, Deiver Machado y Jhon Córdoba. Las figuras de esta selección, ‘Lucho’ Díaz y James Rodríguez, se mantuvieron en el once inicial y la narrativa que se instaló fue que se corrió un riesgo innecesario.

Díaz empezó a mostrar el buen nivel con el que llegará al debut en la Copa América contra Paraguay, el lunes 24 de junio a las 5:00 PM, con un desborde que terminó en el gol de Jhon Arias tras una pelota que casi no le pueden sacar. Uno a cero arriba Colombia y lo mejor del extremo estaba por llegar.

Cada vez que Luis Díaz toma el balón hay sensación de peligro. ‘Lucho’ volvió a desbordar por el costado izquierdo y en esta ocasión asistió a Jhon Córdoba. Luego, una jugada muy similar terminó en un golazo del jugador número siete de la Selección Colombia. La goleada ya era por tres goles a cero y el juego fuerte de Bolivia indicaba que no era necesario que la figura de la Tricolor siguiera en el terreno de juego. Sin embargo…

El golpe a Díaz en Colombia vs. Bolivia. (Foto: Getty Images)

“La gente viene a ver a Luis Díaz, tengo que jugar con Luis Díaz. Si lo tengo que sacar porque el árbitro no sabe protegerlo… No digo que pegaron demasiado, pero había jugadas en las que había que por lo menos llamarles la atención y que pasaban a medio centímetro de un golpe fuerte. Entonces, el árbitro tiene que llamar la atención. Le decíamos al juez de línea: ‘Escucha, dile que saque una amarilla para que frene esto porque son chicos que quieren competir y a veces lo equiparan de esa manera con alguna jugada brusca’. Si soy responsable de arriesgarlo a Luis Díaz, disculpas, pero no lo siento así, me hubiera gustado que juegue todo el partido“, afirmó Néstor Lorenzo en conferencia de prensa.

En lo que terminó la patada a Díaz en Colombia vs. Bolivia

Al ver que Héctor Cuéllar le dio una patada a Luis Díaz que casi lo lesiona en el segundo tiempo de la victoria contra Bolivia, Daniel Muñoz no lo dudó y salió corriendo para defender a su compañero. Se formó el tumulto de jugadores y el árbitro Daniel Quintero terminó expulsando al lateral colombiano y a César Menacho. ¿Y Cuéllar? Al defensor boliviano solo le sacó tarjeta amarilla. Llegó la hora de pasar la página porque el susto fue muy bravo y nada mejor para hacerlo que conocer cuál fue la promesa de Muñoz a ‘Lucho’.

La promesa que le hizo Daniel Muñoz a Luis Díaz tras la expulsión contra Bolivia

“Contento por la victoria y llegar al gol número 100 en mi carrera. Ahora viene lo más importante que es la Copa América y vamos a luchar por dejar en alto el nombre de nuestro país. Vamos con todo”, publicó Luis Díaz en Instagram y Daniel Muñoz le contestó con la promesa de hasta dónde está dispuesto a defenderlo. “A muerte”, afirmó el lateral derecho de la Selección Colombia.

Comentario de Muñoz a Díaz. (Foto: X / @BolavipCo)