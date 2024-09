¿Le dolió perder? Polémico gesto de Cuti Romero tras la derrota contra Colombia

Las cámaras de la televisión enfocaron el momento exacto en el que Emiliano Martínez no soportó la derrota de Argentina. Luego de saludar a Jhon Durán y otros jugadores de Colombia, Dibu se dio cuenta de que estaba en vivo y de inmediato mandó el manotazo mandando los elementos audiovisuales al piso.

Tras Cuti Romero, al que enfocaron las cámaras fue a Emiliano Martínez, quien no disimuló la tristeza y la rabia por la derrota de la Selección Argentina en Barranquilla.

El defensa del Tottenham se dejó ver con un gesto agresivo, polémico y lleno de ira tras el 2-1. Cuti Romero fue uno de los que más peleó el penalti que Piero Maza y el VAR le dieron a Colombia tras una falta sobre Daniel Muñoz. La decisión y el respectivo gol de James Rodríguez no le cayeron para nada bien.

A Barranquilla no le faltó fiesta y se vistió con los colores para una nueva cita con la historia ante Argentina, el mejor equipo del mundo actualmente y que hace dos meses le ganó a Colombia la Copa América 2024 con un gol de Lautaro Martínez en el Hard Rock Stadium de Miami. ¿Hubo revancha? Juzguen ustedes.

