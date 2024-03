Los 23 toques en un golazo vs. Rumania que coloca en la élite a Colombia

Yaser Asprilla fue suplente, pero desde su ingreso en la segunda parte permitió que la idea de juego de la Selección Colombia no perdiera el rumbo y pudo atacar los espacios en medio de la defensa rumana, que tenía afán por al menos acercarse al arco de Camilo Vargas. Pese al tercero de la ‘Tricolor’, los europeos anotaron dos tantos sobre el final, que casi que parecen de otro juego tras el dominio colombiano en Madrid.

Precisamente, hablando de ese funcionamiento y de la idea de juego, que no es otra que devorar al rival y someter en defensa, hay un gol marcado a la Selección Rumania que es digno de análisis y de deleite . Queda al descubierto la capacidad técnica de varios jugadores y la táctica que dio espacio y armó una secuencia de toques para un golazo de Yaser Asprilla.

