Mackalister Silva es uno de los jugadores más importantes que ha tenido Millonarios en los últimos años. Su talento lo llevaron a vestir la camiseta de la Selección Colombia en los últimos compromisos amistosos en los que sumó varios minutos y dejó buenas sensaciones en el cuerpo técnico, compañeros y aficionados. Todos los que han rodeado al fútbol en la ‘tricolor’ han opinado sobre el capitán del ‘embajador’.

Uno de los que dio su punto de vista fue Jorge Luis Pinto, exentrenador del combinado nacional, a quien le preguntaron sobre si es viable llevar a Mackalister a la Copa América que se disputará a mitad de año en Estados Unidos. El técnico fue contundente y entregó su opinión, la cual generó todo tipo de comentarios en las redes sociales.

¿Mackalister, a la Copa América? Esto dijo Jorge Luis Pinto

En entrevista del ‘Vbar“ de Caracol, Diego Rueda le preguntó: “¿usted siempre elogió y veía en Mackalister una oportunidad, lo vio ahora, cree que tiene cuerda por ejemplo para jugar una Copa América?”. A lo que el entrenador no dudó en dar su opinión.

“Yo no sé si tenga cuerda para jugar los 90’ minutos cada 72 horas, pero es un jugador extraordinario en el banco, no hay la menos duda, estar con Mackalister 20 o 30 minutos ahora a esta edad es bueno, pero debe prepararse como se lo digo a él, no de ventajas en el puesto porque ese se está jugando, pero creo que con Mackalister 20 o 30 minutos descompone al adversario”, dijo Pinto.

Hay quienes están de acuerdo con el entrenador y aseguran que sería una buena ficha por su experiencia en el Fútbol Colombiano. También hay quienes piensan que ya por la edad no puede estar en una Selección Colombia.

Malas noticias para Millonarios, pierde a una de sus figuras para la pretemporada

El 2023 fue un año de bajas constantes. Las lesiones y las convocatorias a las diferentes categorías de la Selección Colombia y la de Costa Rica, llevaban a Alberto Gamero a encontrar variantes para los partidos oficiales. En varias oportunidades se vieron afectados costándole resultados importantes en busca de los objetivos.

Para 2024 ya tienen la primera baja, afortunadamente para el club solo es la pretemporada. Daniel Ruiz no estará con Millonarios durante 13 días en enero. El volante fue convocado por el entrenador Héctor Cárdenas para un microciclo de la Selección Colombia Sub 23 que se disputará en Barranquilla de cara al Torneo Preolímpico del 3 al 16.

Daniel Ruiz fue uno de los habituales titulares del entrenador Alberto Gamero durante el segundo semestre del 2023 tras su regreso de Santos. El creativo jugó en su mayoría por la banda izquierda haciendo las veces de extremo, empezó siendo uno de los grandes protagonistas, pero sobre el final se fue apagando. Sin embargo, es uno de los jugadores más importantes que tiene el club capitalino en el medio campo y su ausencia no será fácil de reemplazar.

