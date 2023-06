La Selección Colombia venció este viernes a Irak en partido amistoso disputado en territorio europeo. El juego en el estadio del Valencia terminó 1-0 a favor del combinado nacional con un gol de Mateo Cassierra, quien logró desenredar un partido que se le estaba complicando a la ‘tricolor’.

Néstor Lorenzo, entrenador de la Selección, habló luego del partido y entregó su balance del compromiso: “me gustaron varias cosas, sabíamos que teníamos que mover rápido la pelota porque ellos nos iban a doblar la marca, nos costó, defendieron muy bien, venían bien y sabíamos que no iba a ser fácil, pero tampoco estuvimos precisos en el último pase y para la última jugada, como se vio en el segundo tiempo”.

Además, destacó el trabajo de los jugadores nuevos e hizo un llamado a la calma pensando en lo que viene: “me gustó que jugaron chicos que debutaron, y se sigue consolidando el proceso que valida lo que hizo la Sub 20 en Argentina. El hecho de venir con estos muchachos y que sumen minutos me pone contento saber que hay futuro. Hay que felicitar a los muchachos por el esfuerzo que hicieron, que no es fácil que vienen en sus vacaciones, faltó precisión en los últimos metros, pero la solidez defensiva es otra de las cosas que me gustó”.

Sobre la posible titular para el partido ante Alemania y los juegos de Eliminatorias: “vamos sumando minutos con los jugadores que lo necesitan, lo que es selección depende de la actualidad del jugador y esa actualidad cambia en 2 o 3 meses. Son muchas cosas las que tenemos que tener en cuenta. No puedo prometerle a nadie que va a ser titular dentro de dos meses”.

Finalizó hablando de la no convocatoria de jugadores como James Rodríguez y Falcao García: “La no convocatoria de los que no están todos, son temas particulares y distintos, unos están buscando club, otros hace mucho no juegan, no hay un solo motivo y no me voy a poner a explicar cada uno de los casos, pero están en el espectro y siguen estando en el grupo que se formó hace un año”.