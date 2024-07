Néstor Lorenzo, técnico de la Selección Colombia. (Photo by Buda Mendes/Getty Images)

No hay duda que son sentimientos encontrados para Néstor Lorenzo, pues está muy cerca de la gloria y para ello deberá ganarle al país de sus amores. ¿Corazón dividido? Seguramente. Pero con todo el profesionalismo posible para llevar a Colombia y su propia carrera como técnico, a lo más alto del continente.

Y para completar, sigue creciendo el invicto. Lorenzo acumula 28 partidos sin perder en su era y está ante el juego de la historia. Dato que no pasa desapercibido en Lionel Messi y la Selección Argentina, que también se alista para el trascendental juego en Miami. Al frente está James Rodríguez, Luis Díaz y una banda que tiene hambre de título y no se la colocará fácil.

La Selección Colombia está lista para jugar la final de la Copa América 2024 ante Argentina , un duelo que genera muchas expectativas. Fueron dos equipos nombrados como grandes candidatos al título en la previa del torneo y ahora se espera que sea un compromiso disputado en Miami. El partido se desarrollará el próximo 14 de julio en el Hard Rock Stadium de Miami, a partir de las 7:00 pm, hora colombiana. Como siempre, no faltan las hermosas historias que inspiran y motivan a ganar.

