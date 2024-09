Si hay una persona dichosa, feliz y contenta con lo que está viviendo la Selección Colombia, ese es Néstor Lorenzo. El DT de la Tricolor ha cosechado resultados muy importantes al frente del equipo nacional y su proceso está superando con todas las expectativas. Llegó al equipo a finales de 2022 y desde entonces solo sumó una sola derrota: en la final de la Copa América 2024. El equipo cafetero es el único invicto en las Eliminatorias rumbo al Mundial de 2026.

Publicidad

Publicidad

De cualquier forma, ese gran rendimiento de Néstor Lorenzo con la Selección Colombia parece que le genera molestia a algunas personas, compatriotas del entrenador. Uno de ellos es Sergio ‘Kun’ Agüero, quien criticó al estratega por celebrar la victoria ante Argentina en Barranquilla, por las Eliminatorias. Tras vencer por 2-1, el técnico gritó los goles y celebró con sus dirigidos el triunfo. Eso provocó la crítica del exfutbolista.

“¿A ustedes les parece bien que un entrenador argentino grite el gol de otro país? Es raro, ¿no? O sea, no lo hablo solo por Argentina vs. Colombia… Es trabajo, obviamente, y uno tiene que hacer lo suyo, pero bueno, hay cosas que te dejan esa sensación rara”.

Néstor Lorenzo le responde al ‘Kun’ Agüero por festejar los goles de Colombia

Si algo ha demostrado Néstor Lorenzo, desde que se convirtió en DT de la Selección Colombia, es que es todo un caballero. Lejos de cualquier polémica, reflexivo con las críticas y un entrenador que se muestra justo con sus decisiones. La prensa local le ha mandado varios dardos, pero el argentino siempre se mostró con aplomo y educación. Eso es algo que no cambió con las críticas que hizo Sergio ‘Kun’ Agüero.

Publicidad

Publicidad

El DT de la Selección Colombia atendió una entrevista exclusiva con el programa ‘Blog Deportivo’, de Blu Radio. Allí le preguntaron sobre esta crítica de Agüero y lo que pensaba de sus palabras. Lorenzo esquivó la polémica con inteligencia y aseguró que le presta atención a esos comentarios.

“Sí, lo escuché, pero no vale pena, yo nunca critico lo que nos pasa. Él fue un gran jugador y es una gran persona, no lo escuché directamente a él, me lo dijeron y dije: no pasa nada, no vale la pena… Yo al Kun lo re quiero.”.

(AUDIO) La respuesta de Néstor Lorenzo a las críticas del ‘Kun’ Agüero

Publicidad