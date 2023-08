"Que me explique cómo ha metido ese gol": jugadora de España a Linda Caicedo

Linda Caicedo ya es un fenómeno mundial y eso es indiscutible. En menos de un año, disputó tres Copas del Mundo de la FIFA en categorías distintas y en todas ha sido gran figura con la Selección Colombia femenina. Todo ese talento le permitió dar el salto a Europa, fichar con el Real Madrid y ser reconocida a sus 18 años como una de las mejores futbolistas de la actualidad.

Tanto es el reconocimiento que ha ganado que ahora es merecedora de elogios por parte de jugadoras de otros países, que también están disputando el Mundial de la FIFA en Australia y Nueva Zelanda. Una futbolista de la Selección de España se refirió a la colombiana y solo tuvo elogios para ella.

Se trata de Athenea del Castillo, jugadora española que es compañera de Linda Caicedo en el Real Madrid. Cuando le mencionaron a la jugadora de la Selección Colombia femenina, dejó claro que su nivel y talento tiene a todos impresionados en la Copa del Mundo. “Todo lo que hace es increíble. La ves y no piensas que solo tiene 18 años… le deseo todo lo bueno que le pase”, declaró.

Además de eso, Athenea se mostró muy sorprendida e hizo referencia al golazo que anotó Linda Caicedo a Alemania en la fase de grupos: “Que me explique un poco cómo ha metido ese gol. Le he escrito un mensaje y le he felicitado a Caicedito”.