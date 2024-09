La Selección Colombia venció a Argentina en el Metropolitano de Barranquilla, juego que dejó varias acciones controversiales, las cuales fueron muy reclamadas especialmente por el equipo visitante, el cual no quedó muy conforme con la actuación del árbitro chileno Piero Maza y la de sus asistentes de campo y en el VAR.

Publicidad

Publicidad

La acción que más han cuestionado los argentinos fue el penal cobrado a favor de Colombia, tras la infracción de Nicolás Otamendi contra Daniel Muñoz, jugada que inicialmente el árbitro no cobró como falta en el área, pero tras más de un minuto, el VAR lo llamó, revisó la repetición y finalmente dio penalti para la ‘tricolor’.

La foto que confirma el penal para Colombia

El penal ha sido muy reclamado por los argentinos, los cuales aseguran que Otamendi no tocó a Muñoz, pero por medio de las redes sociales, se conoció una fotografía que confirma que evidentemente sí hubo infracción contra Daniel, a pesar de que en Argentina han cuestionado la determinación del juez Maza.

En la imagen se ve cuando Otamendi le toca el pie de apoyo a Muñoz, lo que terminó desequilibrando al jugador colombiano que cayó al piso, por lo que, aunque era una jugada difícil para el juez, finalmente terminó acertando en su determinación de cobrar la infracción a favor del seleccionado ‘cafetero’.

Publicidad

Publicidad

Aquí la imagen:

La molestia de Lionel Scaloni por el penal a Colombia

Sobre la acción habló el entrenador de Argentina, Lionel Scaloni, quien en rueda de prensa mostró su malestar por el penal a favor de Colombia, indicando que la actitud de Muñoz, el cual no protestó de que no le cobraran falta, lo que decía mucho, pero lo que sí fue claro, es que la decisión del árbitro los terminó afectando.

ver también Néstor Lorenzo se rindió ante James Rodríguez: “De los mejores del mundo”

“¿Qué me molestó? Si me tengo que fijar en algo es esa jugada del penal, yo me fijo no solo en el penal. Y lo que hizo Muñoz te dice todo, no protestó en ningún momento. Está bien, bien para su equipo, eso le dije y se reía, pero bueno el penal, es evidente que a nivel psicológico les dio un empujón y a nosotros nos golpeó, pero aun así tuvimos para empatarlo”, dijo Scaloni.

Publicidad

Publicidad