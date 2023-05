Después del mal trago que tuvo que soportar a principio de año, cuando no fue elegido para hacer parte de los convocados al Sudamericano Sub20, Tomás Ángel tuvo revancha y a punta de fútbol y goles se ganó el lugar nuevamente y, ahora, va por la titularidad en el Mundial de la categoría disputado en Argentina.

El delantero de Atlético Nacional fue clave para la victoria de la Selección Colombia 2-1 frente a Japón, triunfo que sirvió para que el equipo nacional se instalara en los octavos de final de la competencia de manera anticipada, y ahora tanto Ángel como los demás convocados están pensando en seguir adelante lo más lejos posible.

Luego de ser la figura del partido, Tomás fue entrevistado por el medio argentino, TyC Sports, y allí realizó varias declaraciones. Pero hubo una que llamó la atención bastante ya que son los equipos en los que sueña jugar, cuando se llegue a dar su salida del fútbol colombiano.

Los dos equipos en los que sueña jugar Tomás Ángel

“Me encanta River, esta ciudad transmite una pasión por el fútbol… se me erizó la piel cuando llegué acá. Es algo raro, nunca lo había sentido, es un país futbolero que tiene mucho amor por este deporte. Si puedo jugar en River lo dirá el tiempo, pero me encanta River”, dijo el jugador.