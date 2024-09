Uno de los relatores más famosos defendió al camarógrafo colombiano por el golpe de Dibu Martínez

Cuando parecía que Emiliano ‘Dibu’ Martínez estaba muy cerca de firmar un acuerdo de paz, metafóricamente hablando, con los hinchas colombianos apareció un nuevo escándalo. El arquero argentino agredió a un camarógrafo colombiano golpeando la cámara con la que estaba trabajando al final del partido contra la Selección Colombia, y ante esta situación, uno de los relatores más famosos del mundo salió en defensa del agredido.

En un partido donde hubo poco ritmo de juego al jugarse 40 minutos y un segundo de tiempo efectivo, Colombia aprovechó otra gran actuación de James Rodríguez con asistencia y gol para volver a ganarle a Argentina después de 31 años en Barranquilla y por Eliminatorias Sudamericanas. Esto a ‘Dibu’ Martínez no le iba a gustar nada.

Los jugadores de ambas a selecciones se empezaban a saludar tras la victoria de la Selección Colombia y parecía que todo iba a terminar en calma. Sin embargo, el arquero de Argentina se dio cuenta que una cámara lo estaba enfocando y no dudó en darle un fuerte golpe que obligó a que la transmisión de televisión cambiara la imagen que estaba mostrando.

El golpe de Emiliano Martínez a una cámara de TV empezó a recorrer el mundo del fútbol y la FIFA es muy clara sobre este tipo de acciones. Mientras se conoció que el Código Disciplinario de la FIFA estipula que la agresión de ‘Dibu‘ podría ser sancionada por “al menos tres partidos o un periodo de tiempo determinado por agredir (se incluye propinar codazos, puñetazos, patadas o mordiscos; escupir o golpear) a un adversario u otra persona que no sea un oficial de partido“; las reacciones sobre este incidente empezaron a llegar en 3, 2, 1…

El golpe de Dibu Martínez a un cámara de TV. (Foto: captura de pantalla)

La cuenta de Instagram de ‘Deportes RCN’ dio a conocer que Jhonny Jackson fue el nombre del camarógrafo agredido por el arquero argentino y publicó su versión de los hechos. “Veo al ‘Dibu’ saludándose con uno de los arqueros suplentes creo y me acercó a él y de la nada el ‘Dibu’ me tira… Me dio mucha rabia porque estoy trabajando, así como él lo estaba haciendo atajando y yo operando mi cámara, ni siquiera estaba jugando fútbol con él, pero no le dije nada. Me dio mucha rabia en el momento, pero no le dije nada”, fue parte del testimonio del camarógrafo colombiano y la defensa de uno de los relatores más famosos del mundo del fútbol estaba a punto de llegar.

Famoso relator defendió al camarógrafo colombiano por el golpe de Dibu Martínez

Fernando Palomo no solo es conocido en el mundo del fútbol por ser el relator del videojuego EA Sports FC 24 (anteriormente llamado FIFA 2024), el narrador de ESPN cuenta con más de 1.2 millones de seguidores en X y no dudó en salir a defender al camarógrafo colombiano que recibió la agresión de Emiliano ‘Dibu’ Martínez. “No hay defensa a esto. Es una agresiva reacción hacia un profesional en el ejercicio de su tarea. Conmebol you’re move (o sea, tienes la pelota en tu cancha papá)”, publicó Palomo en X.

El primer mensaje de Dibu Martínez tras la agresión al camarógrafo colombiano

Por ahora, no hay un pedido de disculpas. ¿Llegará? Luego de la derrota contra la Selección Colombia y del incidente con Jhonny Jackson, camarógrafo colombiano, Dibu Martínez rompió el silencio con el siguiente mensaje en Instagram: “Mucho que mejorar, pero las ganas y el compromiso siempre esta, seguimos primeros y con mucha ilusión”.