Al Nassr vs. Inter Miami: horario, link, formaciones y cómo ver el partido en Colombia

La gran novedad, que no deja de ser lamentable, es que este partido no podrá contar con el portugués Cristiano Ronaldo por una lesión muscular. El astro ya está en su última etapa de recuperación, pero es imposible que haga acto de presencia en este compromiso. Por otra parte, Lionel Messi sí está listo para enfrentar una nueva cita con los millones de seguidores en el planeta.

Inter Miami, con Lionel Messi a la cabeza, continúa con su pretemporada internacional y en medio de la gira, nuevamente se paralizará el mundo tras un nuevo juego amistoso contra Al Nassr de Cristiano Ronaldo. El partido lo han bautizado como “The Last Dance” y promete robarse las miradas del planeta, ya que reunirá a los equipos que tienen a las dos últimas leyendas del fútbol mundial.

