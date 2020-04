500 mil dólares de hace 40 años hicieron que hoy Giovani Dos Santos sea americanista

Podría decirse que América hizo una doble inversión 40 años atrás: compró a Zizinho, un joven brasileño de 17 años por 500 mil dólares, y tiempo después se aseguró que su hijo, Giovani, sea un fanático americanista.

Geraldo Francisco Dos Santos, conocido como Zizinho, aceptó la oferta que le hizo la directiva de las Águilas en 1980 cuando jugaba en San Pablo.

"Con 17 años era muy chavo; no podía creer esa oferta del América. Me fui a México y me quedé hasta hoy. La verdad es que no pensaba salir de mi país porque tenía la Selección Sub-17 y tenía chances de llegar a la mayor. Pero en ese momento lo más importante para mí era el dinero, no podía decir que no", contó Zizinho en una entrevista con Televisa en 2010.

Lo más curioso es que gracias a aquella situación es que, tanto Giovani Dos Santos, actual jugador del azulcrema, como Jonathan, hoy sienten los colores americanistas como fanáticos del club.

Lee También