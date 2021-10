Águila enfrentará a Once Deportivo HOY en un encuentro correspondiente a la jornada 12 del Torneo Apertura 2021 de la Liga Mayor de Fútbol de El Salvador. Conoce todos los detalles del partido: fecha, hora y canal de TV para ver EN VIVO ONLINE.

Águila vs. Once Deportivo EN VIVO por la Liga Mayor de El Salvador | Hora, canal de TV y minuto a minuto

Águila recibe hoy a Once Deportivo en un vibrante cruce por la jornada 12 de la Liga Mayor de El Salvador. El encuentro se llevará a cabo en el Estadio "Juan Francisco Barraza" desde las 18:30 horas locales y aún no tiene transmisión confirmada.

+Sigue EN VIVO el MINUTO a MINUTO del partido:

Águila sumó solo un punto en sus últimos dos encuentros y buscará recuperar el tercer lugar con una victoria. Actualmente, el equipo que dirige Cristian Domizzi marcha cuarto con 17 unidades, producto de cuatro victorias, cinco empates y dos derrotas.

Once Deportivo, en tanto, lleva tres encuentros invictos y llega motivado luego de derrotar a Santa Tecla como visitante. Con 19 puntos, los de Carlos Romero se encuentran terceros y van en busca de un triunfo para acercarse a los de arriba.

En la próxima jornada, Águila visitará a FAS, mientras que Once Deportivo jugará de local frente a Jocoro.

Día y horario: ¿cuándo será el partido de Águila vs. Once Deportivo?

El partido de Águila vs. Once Deportivo por la jornada 12 de la Liga Mayor de El Salvador será este sábado 2 de octubre a las 18:30 horas de El Salvador en el Estadio "Juan Francisco Barraza".

Transmisión: ¿cómo ver el partido en vivo?

El partido de Águila vs. Once Deportivo aún no tiene transmisión confirmada.

