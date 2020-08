Alfredo Talavera explicó cuál fue el motor que hizo a Pumas UNAM creérsela

Alfredo Talavera, portero de Pumas UNAM, es uno de los motores claves del equipo y ha aparecido en incontables situación para salvar el arco y evitar que el Universitario pierda el partido. Sin embargo, el guardameta dialogó en videoconferencia de prensa y aseguró que Andrés Lillini fue el impulsor para que los jugadores "se la crean" y ganen.

"El equipo está convencido de lo que quiere el entrenador y el cuerpo técnico. Puedes tener al mejor entrenador del mundo y si no estás convencido, nada va a salir. Convencernos que podemos estar de tú a tú a cualquier equipo. Vemos a equipos multimillonarios quedar eliminados como en la Champions y no hay equipos chicos y grandes y todos pueden ganar. Si crees que puedes ganar vas ganando 1-0. De ahí parte sin quitar las condiciones del hambre de los jugadores y los chavos", señaló.

Además, aseguró que se considera líder de la plantilla. "Claro que sí, me considero líder. Parte del buen funcionamiento, lo que ha crecido es porque cada uno en su posición es líder. Yo no puedo hacer lo que el delantero hace, él no puede hacer lo mío, sino que es un complemento y cada uno en su posición lo hace líder y habla de un equipo con hambre, bien organizado y que quiere sacar lo mejor posible para el beneficio del equipo", destacó el arquero de 37 años.

Alfredo Talavera le tiró flores a Andrés Lillini. Jam Media.

Sin embargo, afirmó que hay otros factores que llevan hicieron que Pumas se encuentre disputando un gran Guard1anes 2020. "Yo creo que hay muchos factores y es creérnosla. Saber que respaldamos a un entrenador, que respaldamos nuestra profesión, a esta institución, que el equipo se está entregando y cuando estás con jugadores que quieren trascender, ahí empieza, partes de ahí junto con un orden táctico, eso, el creértela, eso nos ha dado buenos resultados y el hecho de jugar al futbol y desde mi trinchera el futbol es maravilloso y hacerle honor a nuestra profesión”, confirmó.

Para finalizar, opinó acerca del caso de Uriel Antuna y Alexis Vega, futbolistas de Chivas que se fueron de fiesta. "Creo que ni deberíamos hablar de la indisciplina. Es futbol, eres profesional y te debes en cuerpo y alma a tu trabajo. No puedes tener un buen rendimiento si no cuidas tu cuerpo. Puedes hablar de táctica, técnica, de lo que quieras, pero en un profesional de futbol no puedes hablar de indisciplina y eso debe ser en cualquier equipo", sentenció.

