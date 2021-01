La respuesta de Miguel Herrera a Joaquín Balcárcel tras ser despedido del América

Después de las eliminaciones ante las Chivas de Guadalajara y Los Angeles FC por el Guard1anes 2020 de la Liga MX y la Concachampions, respectivamente, América tomó la drástica determinación de darle las gracias a Miguel Herrera. Y desde ese entonces está incluyendo la larga lista de entrenadores sin trabajo...

Se han filtrado diferentes hipótesis sobre la decisión que informó la directiva de las Águilas antes de encontrar en Santiago Solari al reemplazante ideal, pero el Piojo reveló más detalles para empezar a cerrar el rompecabezas de su salida. ¿Cómo le comunicaron su despido del conjunto azulcrema?

"Yo hablando con Santiago Baños, que es el presidente del América, terminando el partido le dije 'bueno, si quieres me hago a un lado, traigan a alguien más porque a lo mejor ya no está funcionando esto', pero me dijo 'por supuesto que no, nuestro proyecto está contigo, seguimos contigo'", comentó el experimentado estratega en plática con Mara Patricia Castañeda, revelando el respaldo de dicha autoridad.

Ahí entró en juego al función del jefe del staff ejecutivo de Televisa, quien se encargó de correrlo a pesar de las palabras que Santiago Baños le había comunicado a Miguel Herrera en los Estados Unidos: "Cuando nos llama Joaquín Balcárcel por Zoom dice 'pues, yo tomé la decisión y hasta aquí llegó la relación'".

"Le dije 'mira, no estoy de acuerdo. En la parte deportiva ahí están los números. Estoy triste y molesto por la decisión que estás tomando'. Al final de cuentas aprendí de una persona muy importante en esta carrera que un día me dijo 'hay decisiones de empresa que se toman que no nos gustan, pero se toman'", cerró.

