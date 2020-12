Mesut Ozil dejaría el Arsenal y sería nuevo compañero de Enner Valencia en Fenerbahce

Mesut Ozil irrumpió en el futbol mundial en el 2010, año en el cual se destacó para Alemania en la Copa del Mundo de Sudáfrica y se estableció como uno de los jugadores con mejor futuro. Sin embargo, está claro que Ozil no cumplió todas las expectativas generadas y, a sus 32 años, podría decirle adiós a la Premier League.

El Arsenal de Inglaterra no está pasando por un buen momento futbolístico y se encuentra en una situación en la cual temen con el descenso. A pesar del bajo nivel del equipo en general, el mediapunta no ingresa en los planes de Mikel Arteta al tal punto que no disputó ningún minuto de lo que va de la temporada.

Está claro que las horas de Ozil en los Gunners están cumplidas y los rumores de una posible transferencia son cada vez más fuertes. De acuerdo a los reportes que llegan desde Europa, el alemán sería nuevo jugador del Fenerbahce de Turquía, quienes tienen en su plante a un viejo conocido de la Liga MX.

Mesut Ozil sería compañero de Enner Valencia en Turquía

Ozil, descendiente de familia turca, podría ser nuevo compañero de Enner Valencia en el Fenerbahce, de acuerdo a lo reportado por el medio Bild. Cabe recordar que el ecuatoriano de 31 salió como jugador libre desde Tigres UANL en el mercado de verano, siendo una pérdida importante para los Felinos.

"Es una época muy complicada para todos en el club, no solo yo. La situación es frustrante para todos. Por supuesto que me encantaría ayudar al equipo, especialmente en este momento, pero, ya que no se me da la oportunidad, simplemente espero que mejoren los resultados pronto. Seamos positivos", había comentado el alemán en entrevista con Q&A hace unos días. Ahora, su futuro estaría en Turquía.

