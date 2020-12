Los deseos de Tigres UANL para el 2021

Tigres UANL terminó su 2020 futbolístico de la mejor manera posible. Los Felinos consiguieron la tan esquiva Concachampions, cumpliendo la mayor deuda de su historia. No obstante, lo bueno realizado en el certamen internacional no se correspondió en lo Nacional, ya que no tuvieron un buen Clausura 2020 hasta su suspensión, una situación que no mejoró en el Guard1anes 2020 al punto que debieron disputar el Repechaje para poder ingresar a la Liguilla.

Cruz Azul fue el equipo que le sacó la oportunidad de campeonar a Tigres en la Liga MX, en una serie en la cual La Máquina fue absolutamente superior. Por esa razón, es inevitable pensar que el conjunto de Nuevo León debe mejorar en lo deportivo en el ámbito nacional, aunque para que eso suceda también debe haber algunas incorporaciones, como así también que los jugadores que ya están en el equipo levanten sus respectivos niveles.

Leo Fernández debe ser el de Toluca

Los dirigidos por Ricardo Ferretti tuvieron la oportunidad de fichar en el segundo semestre a Leo Fernández, aunque el uruguayo nunca se adaptó al sistema del Tuca. El que supo ser el mejor jugador del Clausura 2020 en Toluca, fue a duras penas uno más para el equipo de Nuevo León. Sin dudas, uno de los deseos para los aficionados del equipo es que Leo recupere su nivel en el 2021 y se convierta en el eje del equipo.

Incorporar jugadores a la altura de Tigres

Tigres sufrió la baja de Eduardo Vargas, un futbolista que supo portar el jersey a través de goles importantes. Su baja puede ser dura, por lo que es importante que el conjunto de Nuevo León ya haya encontrado su reemplazante en Carlos González. El caso del exjugador de Pumas UNAM debería ser replicado antes del comienzo de la actividad oficial.

Remodelar el Estadio Universitario

El Estadio Universitario fue inaugurado en 1957, razón por la que es necesario que tenga algunos cambios importantes. Los Felinos tienen un acuerdo establecido con la empresa por CEMEX y Femsa, quienes invertirían 70 millones de dólares en Tigres y, de esa manera, el dinero tendría como destino diferentes remodelaciones en los baños, el estacionamiento, la iluminación, restaurantes, escaleras, elevadores, entre otros. La comodidad es cada vez más importante en el futbol y los fanáticos deben aspirar también a eso en el 2021.

Ganar el Mundial de Clubes

Seguramente es el deseo más ambicioso de todos, pero no hay que dejar de remarcar que es el único equipo de toda la Liga MX que puede soñar con ganar el Mundial de Clubes 2021. El disputarlo es un deseo cumplido para todos los aficionados de Tigres UANL, aunque obtenerlo puede ser mágico e histórico para el futbol mundial.

