Chicote Calderón rechazó la idea de jugar en Rayados

Rayados está haciendo una renovación de su plantilla. Pese a que Antonio Mohamed pretende retener a varios futbolistas, la idea de la dirigencia es hacer varios cambios de nombres para poder volver a ser competitivos. Sí, el Torneo Clausura 2020 fue muy flojo para el elenco regiomontano, teniendo en cuenta que sumó apenas 5 puntos, producto de 5 empates y 5 derrotas.

Por lo tanto, son varios los nombres que han estado dando vueltas como para reforzar las filas de Rayados. Uno de ellos fue el de Cristian Calderón, lateral izquierdo de las Chivas de Guadalajara. El defensor suma apenas 6 partidos oficiales disputados en el Rebaño: cuatro fueron como titular y en dos ingresó desde el banquillo.

En una entrevista que le concedió a Milenio, 'Chicote' fue consultado por los rumores que lo vinculan con Monterrey y rechazó la idea de jugar en el equipo de Mohamed: “Me siento muy contento, muy feliz de estar en Chivas, en un grupo de grandes personas como son todos mis compañeros. Obviamente es un reto muy grande".

Incluso, Calderón dejó en claro que le encantaría conquistar algún trofeo con el Rebaño, club al que arribó en diciembre de 2019: "Me visualizo siendo campeón y levantando la copa, levantando un título, y los que vengan con Chivas".

Por otra parte, el defensor señaló que en el futuro le gustaría jugar en el Viejo Continente: "Me visualizo jugando en Europa y por qué no soñar con levantar un título, me visualizo siendo campeón aquí, llegar a Europa y ser campeón allá".

Lee También