Clásico Nacional: Las apuestas más memorables entre el 'Loco' Valdés y Sergio Corona

Este año le va a hacer falta alguien al Clásico Nacional; el aficionado más efusivo y extravagante y quien ponía todo su empeño para encender el partido más esperado del torneo desde la previa ya no está; el América contra Chivas no volverá a ser lo mismo sin Manuel, el 'Loco' Valdés, aunque, cualquiera sabe que siempre estará presente, donde quiera que se encuentre.

El Clásico Nacional de este sábado en el Guard1anes 2020 se jugará a tres semanas desde el 28 de agosto, el día en que el acérrimo aficionado de las Águilas perdió la vida; este Clásico no tendrá la tradicional apuesta entre el comediante y su amigo de toda la vida, Sergio Corona, el actor que siempre dio la cara por el Rebaño y quien no dudaba en aceptar cada uno de los retos a los que lo desafiaba su compadre.

Las históricas apuestas de más de cuarenta años llegaron a su fin en el Apertura 2016, cuando el 'Loco' Valdés y Sergio Corona anunciaron el castigo sin imaginarse que sería la última vez; los amigos de toda la vida pactaron que el perdedor de aquel duelo entre azulcremas y rojiblancos limpiaría parabrisas gratis a los autobuses un día después del partido. La apuesta ya no se pagó.

Aquel sábado, las Chivas golearon 0-3 al América en el Estadio Azteca, perdieron las Águilas y perdió el 'Loco' Valdés, por lo que, fiel a su palabra, cumpliría con su castigo al día siguiente: 28 de agosto de 2016, pero no pudo ser. México se vistió de luto con la muerte de su más grande leyenda de la música, Juan Gabriel, y el ánimo en el país impedía cualquier tipo de entretenimiento.

"Fíjate qué coincidencia. La última apuesta la tuvimos que suspender porque fue el día que se murió Juan Gabriel, íbamos a pagar la apuesta que había perdido Manuel y ya no se llevó a cabo porque hubo un pesar nacional, entonces no íbamos a estar haciendo Manuel y yo tonterías, tratando de divertir, si no se podía por el dolor tan grande por la muerte de Juan Gabriel", confesó el protagonista de 'Como dice el Dicho' a Javier Poza a escasos minutos de haberse enterado de la muerte del hombre con el que tuvo una amistad durante 70 años.

Nadie podría imaginarse un Clásico Nacional sin la apuesta entre este par de compadres, es por ello que aquí recordamos algunas de las más memorables apuestas entre el 'Loco' Valdés y Sergio Corona por los equipos de sus amores: América y Chivas.

La Final del Siglo 1984

América se consagró Campeón del futbol mexicano en la temporada 1983-84 tras vencer 3-1 a las Chivas en la Vuelta de la Final, luego de haber empatado 2-2 en la Ida, por lo que Sergio Corona tuvo que ser bañado a cubetadas de agua en pleno programa en vivo ante la felicidad del 'Loco' Valdés.

Cuartos de Final Invierno 1999

Una vez más, el hermano de 'Don Ramón' salió triunfante de la apuesta, luego de que el conjunto azulcrema derrotara 1-0 a las Chivas en el partido de Vuelta, para dejarlas fuera del torneo. Aquel invierno del 99, Sergio Corona le tuvo que dar un paseo a su amigo de 'a caballito' por todo el Estadio Azteca.

Verano 2002

La apuesta para este Clásico Nacional fue de las más fuertes que protagonizaron los míticos compañeros, ya que el 'Loco' Valdés tuvo que despojarse de su ropa y hacer todo un striptease, a las afueras del Castillo de Chapultepec, luego de que sus Águilas cayeran 3-2 ante las Chivas, en la cancha del Estadio Azteca, en la Jornada 14.

"Yo quería que bailara de puntintas, pero no trajo sus zapatos, o estilo tap, pero tampoco trajo sus zapatos, lo que realmente no sabía es que llegaría al grado que llegó, de enseñar todas sus miserias; en lugar de un brasier se hubiera traído un chaleco o un vestido de esos que usan los musulmanes para cubrirse todo, realmente fue muy divertido", reveló después Sergio Corona.

Clásico 2011

El 2011 es uno de los años que mejor recuerda el Rebaño, ya que ganó los dos Clásicos que disputó ante los de Coapa y ambos por goleada, es por ello que esta vez, el 'Loco' Valdés no se salvó y tuvo que vestirse de 'hawaiana' y bailar en Paseo de la Reforma ante el público que lo rodeó y, por supuesto, ante el regocijo de su entrañable amigo.

Apertura 2015

El comediante nacido en Ciudad Juárez tuvo que arrodillarse ante su compañero, en plena puesta de escena de la obra 'Aeroplanos', como castigo después de que las Águilas perdieran el Clásico del futbol mexicano por 2-1, ante el cuadro tapatío, en el Estadio Azteca.

Clausura 2016

Una de las últimas apuestas que cobró el actor que le prestó su voz al Lobo en la película 'Buza Caperuza' fue en marzo del 2016, cuando las Águilas se impusieron 2-1 al Rebaño en la Jornada 10, por lo que de nuevo Sergio Corona tuvo que pagar: Se vistió de mujer y tuvo que ir a comprar verduras en una canasta al mercado.

La inolvidable

No hay registro gráfico de aquella vez, pero sí en la memoria de Sergio Corona, quien cuenta la anécdota como una de las más humillantes apuestas que tuvo que pagarle a su amigo gracias a una derrota más de sus Chivas. El reconocido actor tuvo que disfrazarse de trabajadora sexual y el 'Loco' Valdés remató la escena con una de sus famosas ocurrencias.

"Me maquilló, me dio un cigarro a fumar, me recargó en un poste y me dijo: 'Te tengo dos clientes'", confesó entre risas el fiel seguidor del Rebaño.

