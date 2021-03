"Molestó lo que se dijo en la previa": Sebastián Cáceres le apuntó a Chivas

Club América se enfrentó a Chivas de Guadalajara el pasado fin de semana, en lo que fue una de las ediciones del Clásico Nacional más atractivas del último tiempo. La razón se debe a que hubo varias declaraciones cruzadas entre uno y otro equipo, pero quedó claro que los del Rebaño fueron más provocadores.

Antonio Briseño fue el primero en encender la mecha de la polémica, al opinar que las Águilas no tienen identidad. Esa frase fue la usada por todo el América en los últimos días, quienes afrontaron el partido de una manera especial después de lo dicho por el Pollo y que culminó con victoria 3-0.

“Tenemos una identidad, algo que nadie hace, jugamos con puros mexicanos. Ellos pueden traer jugadores de todos lados. La identidad es mucho más grande que un título de diferencia. Somos el que más afición tiene y el que más playeras vende”, lanzó Briseño en la previa al Clásico. No obstante, el partido terminó en victoria del América y desde la interna del equipo admitieron lo que sintieron al ver esos dichos.

Sebastián Cáceres reveló que molestó la frase del Pollo Briseño

"Sin duda estamos todos muy contentos. Hubo cosas que se dijeron antes del partido que molestaron un poco, pero pudimos demostrar que donde hay que hablar es en la cancha. El equipo siempre está muy unido y yo lo siento como una familia porque todos estamos empujando hacia adelante”, respondió Sebastián Cáceres sobre los dichos desde Chivas de Guadalajara.

Briseño había dicho que "América no espanta a nadie”, algo que el elemento de las Águilas también retrucó: "Si yo fuera entrenador de otro equipo, creo que sí trataría de tener cuidado, no me gustaría jugar contra el América", enfatizó el defensor central en TUDN. Sin dudas, este equipo es de temer y por algo marcha en la segunda posición, solamente superado por Cruz Azul.

Lee También