Claudio Núñez, ex jugador de Tigres, reconoció que el equipo felino depende de André-Pierre Gignac

André-Pierre Gignac es digno de reconocimiento continuo no solo en Tigres, sino en la Liga MX en general. Su alto rendimiento ha llevado al club felino ha conseguir grandes éxitos.

Aunque a algunos aficionados del club universitario les molesta que se diga que Tigres es un equipo que depende del francés, lo cierto es que jugadores con pasado en el cuadro regiomontano coinciden con esto último.

Uno de ellos es Claudio Núñez, quien fue aclamado por los fanáticos felinos a final de los noventa. El ex atacante se refirió al europeo.

"Aunque no queramos reconocerlo, creo que sí dependemos mucho de Gignac. No debería ser así, pero el promedio de gol en comparación al resto es muy alto", comentó el exjugador, en una entrevista con AS.

A su vez, contó cuál es el gran problema con respecto a esta cuestión: "Si no aparece Gignac, a veces el equipo no gana los partidos. Creo que Tigres no tiene otro delantero con esa capacidad de gol que te haga ganar".

Para finalizar, el chileno reconoció a la directiva por haber incorporado al ex Olympique de Marsella: "Creo que Tigres acertó, no se equivocó. Trajo al jugador idóneo para esto. Es un gran delantero, lo ha demostrado desde que esta acá. Es normal que siempre esté entre los más goleadores por la capacidad que tiene".

