Miguel Herrera reveló que no habló con Emilio Azcárraga en su salida del América

Miguel Herrera salió del Club América tras tres años y medio, en un proyecto que lo tuvo como el entrenador con más años consecutivos en la institución. Sin importar cuando fuese, su salida ya de por sí iba a ser dolorosa, aunque lo llamativo de la cuestión fue cómo se dio la misma. Los años de relación no importaron para destituirlo de mala manera.

Santiago Baños fue el presidente deportivo que lo llevó al conjunto de Coapa en el 2017 y quien confió en el Piojo hasta el último momento. De hecho, fue el propio Baños quien debió comunicarle la noticia que dejaba de ser el entrenador principal de las Águilas, aunque solamente ofició de comunicador, ya que la decisión no fue tomada por el presidente deportivo.

De acuerdo a las diferentes fuentes, la decisión de no contar con Herrera llegó desde las altas esferas del América, aunque llamativamente nadie se comunicó con el exentrenador hasta el momento. Así lo confirmó el propio Piojo en diálogo con ESPN, quien afirmó que Emilio Azcárraga no le habló desde entonces.

�� Miguel Herrera:

Siempre serás parte de nuestra historia de grandeza ��

Gracias y suerte en tus futuros proyectos.

�� #SOMOSAMÉRICA �� pic.twitter.com/7NQTlpJMY5 — Club América (@ClubAmerica) December 23, 2020

Emilio Azcárraga no se comunicó con Miguel Herrera

“No fue él (Emilio Azcárraga Jean) el que tomó la decisión, o bueno, no fue él el que me lo dijo, a mí me la comunica el señor Joaquín Balcárcel (director del Comité de Futbol de Televisa), y al final de cuentas ellos son la directiva. Santiago Baños me lo comunica, pero obviamente las decisiones las toman ellos, los directivos, el dueño, y uno las tiene que aceptar”, confesó el Piojo.

De igual manera, Herrera admitió que entiende la situación de su salida: “El que pone en esa posición a esta gente soy yo, al final de cuentas ellos tienen que tomar la decisión, no hay otras personas, son tres personas en el Club América que toman las decisiones. Más allá del dueño, para eso están los directivos, para poner sus circunstancias en la mesa, pero reitero, son decisiones que mi forma de estar haciendo las cosas a lo mejor los orilló a tomar esas decisiones”.

Lee También