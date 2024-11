Coincidieron en Universitario de Deportes y al día de hoy no se llevan de buena forma. Piero Quispe recibió fuertes críticas recientemente.

Piero Quispe es el llamado por muchos, a conducir el fútbol de la Selección Peruana, por decisión de Jorge Fossati. Mientras compite en los Pumas UNAM de la Liga MX, recibe comentarios de todo tipo y calibre. Al punto de que, sea referenciado como personaje principal en algunos aspectos. El tema acá, es que la gran mayoría han sido a favor de su carrera ascendente como tal. Sin embargo, apareció alguien de su pasado, para hacerle pisar tierra. Porque lo conoce bien, desde el tiempo que era un canterano sin tanta historia dentro del deporte rey.

¿Por qué critican a Piero Quispe de manera tan directa?

En el programa Entre Ceja y Ceja habló el entrenador argentino, Ángel David Comizzo, sobre el caso de Piero Quispe. A quien no lo dejó bien parado, después de una serie de comentarios al respecto. En este canal de YouTube, se han dicho varias cosas desconocidas sobre el popular Quispedri: “A todos los chicos los teníamos en Campo Mar. Comían ahí, dormían ahí y descansaban ahí, pero no podían salir. Solamente salían si no entraban en lista el día domingo y ahí si se iban a sus casas, pero como muchas de las veces sí entraban en lista, convivíamos ahí”.

¿Qué pasó entre Piero Quispe y Ángel David Comizzo?

El Indio fue claro, al hablar de Piero Quispe, porque su comportamiento con él no fue el mejor. Y lo expuso de tal manera, que lo deja mal parado como un profesional en formación. Fuertes cosas acá se van revelando, poco a poco, bajo la verdad del argentino: “Todo esto fue parte del trabajo y la disciplina que tiene que tener un futbolista profesional. ¿Acaso los demás se quejaron? También hay que ver las influencias que ha tenido para que salga a hablar de esa manera”.

De la misma manera, Ángel David Comizzo se privó de comentar el presente de Piero Quispe en el fútbol mexicano, al punto de casi multiplicarlo por cero, si se trata de ver su rendimiento junto a los Pumas de la UNAM. Recordemos que, el volante peruano, es una de las figuras principales en el cuadro felino: “No sé, no lo veo mucho jugar. No soy una persona que siga el fútbol mexicano; entonces, no te puedo dar una opinión al respecto”.

Piero Quispe jugando en los Pumas de la Liga MX. (Foto: IMAGO).

¿Piero Quispe debe mejorar su aspecto físico?

Es más, para no hablar en global, y sí en un sentido mucho más personal. El técnico campeón con Universitario de Deporte en 2013, precisó que no lo ve bien preparado desde el aspecto físico, y eso le podría estar jugando en contra al día de hoy: “Sí siento que debería haber trabajado mucho más su físico para estar mucho más fuerte, porque la competencia internacional tiene otro nivel de exigencia. Si se dan cuenta, los físicos de los jugadores todos son atletas”.