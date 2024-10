Piero Quispe está en un estado de gracia absoluto, viene siendo uno de los nombres más mencionados para bien en el mercado mexicano. El enganche nacional completó una nueva jornada correcta con camiseta de los Pumas UNAM, donde fue pieza angular en el empate contra Toluca. Ganándose el cariño de sus seguidores, quienes hasta hace poco le pedían que esté enfocado en el fútbol y demuestra lo que vale. Ahora, parece que entendió el mensaje, por eso se ganó un apelativo que puede llevar con mucho orgullo.

¿Cuál es el nuevo apodo de Piero Quispe en México?

Increíblemente, pasó de las críticas, a los mensajes a su favor después de tantas jornadas. Este es el nuevo presente del jugador que supo hacer oídos sordos a los maltratos, para pensar solamente en fútbol, según podemos notar: “Alessandro Del Piero Quispe”. “Del Piero Quispe”. “Alessandro Del Piero Quispe”. “PIERO QUISPE, ESE ES EL TWEET”. “Mi Piero Quispe”. “Lo que está jugando Piero Quispe otra vez. POR FAVOR”. “Piero Quispe dejó sin cadera al lateral de Toluca”. “¿Qué tranza con Del Piero Quispe?”. “

Es más, los comentarios posteriores al juego, donde el análisis era constante, siguen colocando al ex Universitario de Deportes, como uno de los mejores de la noche. Donde el cuadro capitalino logró empatar en una visita bastante compleja: “Ali Ávila y Pussetto a la cancha. Se van Piero Quispe y Memote Martínez. Me agradan los que entran, no tanto que saquen a Piero”. “Sagrado sea el momento en que la afición abrió los ojos para ver lo que Piero Quispe suma a Pumas”.

¿Qué valoración tiene Piero Quispe en la Liga MX?

Cerrando así, el cariño que recibió el enganche nacional, con el pitazo final: “Gran partido de los pumas me gustaron como defendieron, pero creo que sí meten a Pussetto más antes pueden hacer más, me gustaría ver a Memote, el chino huerta, Piero Quispe y nacho Pussetto en lo que se recupera Leo Suárez”. “Piero Quispe comienza a demostrar en México el nivel que le permitió ser el mejor de la Liga peruana. Ojalá siga su crecimiento”. “Cómo vas a sacar a Piero Quispe cuando era el que andaba repartiendo todo el juego alv”.

La cuenta de Twitter dataref México, soltó estadísticas sobre lo que fue la participación del volante peruano en esta jornada de Liga MX. Siendo evidentemente uno de los puntos más altos a la hora de competir con el rival de turno: “PIERO QUISPE, entre los jugadores de Pumas, en el empate ante Toluca: 1° en oportunidades creadas (5). 1° en duelos ganados (5). 1° en recuperaciones (7). 1° en entradas (3)”.

¿Cuál es el valor actual de Piero Quispe?

Contando con solamente 23 años de edad, el volante peruano, Piero Quispe ya se ganó su puesto como titular en Pumas de México y ahora solo no es un crack que entrega buenos pases, sino que también marca goles. Así pues, gracias a su talento, el mediocampista pasó de valer 1.3 millones cuando estaba en Universitario a 1.8 millones con Pumas. Generando una ganancia a futuro, si termina siendo vendido en el mejor de los casos.

Piero Quispe jugando contra Tijuana. (Foto: IMAGO).

¿Cuánto gana en estos momentos Piero Quispe?

Piero Quispe gana 25 mil dólares mensuales en México, según Salary Sport. Llegando para la temporada 2024, y teniendo contrato hasta diciembre del 2026, si cumple todo su contrato se llevará 900 mil dólares, aproximadamente. Es uno de los prospectos a mejorar dentro del primer equipo en los Pumas de la UNAM. La idea es que su crecimiento sea constante, y logre ganarse un mejor contrato en su siguiente renovación.