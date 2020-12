David Faitelson liquidó a las Águilas de Miguel Herrera: "Este equipo no tiene nada, ni espíritu americanista"

El Club América selló ayer la clasificación a las Semifinales de la Concacaf Champions League, pero no tiene mucho de qué festejar. Perdió por 1-0 ante Atlanta United en Orlando (había ganado la Ida 3-0) y dejó una pobre imagen futbolística, por lo que las críticas no le tardaron en llegar al equipo comandado por Miguel Herrera.

Muchos prestigiosos periodistas tundieron a las Águilas del Piojo y uno de ellos fue David Faitelson. El mismo destrozó a los de Coapa, aseguró que estamos en presencia de una de las peores versiones de un conjunto dirigido por el extécnico de la Selección Mexicana y mencionó que este equipo "no tiene nada".

América dejó mucho que desear en la jornada de ayer (Getty Images)

En su programa de ESPN, Faitelson señaló: "A mi entender (estamos) viendo a una de las versiones más pobres de un equipo de Miguel Herrera en el América. Yo no recuerdo un América tan extraviado, tan perdido con Miguel Herrera en ninguna de sus dos épocas que han sido bastante productivas".

���� LLUVIA DE CRÍTICAS PARA MIGUEL HERRERA ����https://t.co/GjLtBxreo3 — Bolavip México (@BolavipMex) December 17, 2020

"Cuando el América no tiene futbol, Herrera les sacaba espíritu y le alcanzaba con la camiseta. Iba al frente, empujaba y ganaba. Este equipo ahora no tiene nada, ni siquiera espíritu americanista. Quedó demostrado en la Liguilla, perdió contra Chivas en casa, a mi me parece una situación bastante compleja", sentenció David tundiendo de manera fuerte al América.

No recuerdo a un América tan extraviado y tan “traspapelado” con en dos épocas diferentes de Miguel Herrera como entrenador. Este equipo no tiene una idea futbolística y tampoco el espíritu que exige el americanismo. Ni para Campeón de Concacaf, ni de nada…No lo veo. ¿Ustedes? — David Faitelson (@Faitelson_ESPN) December 17, 2020

Cabe resaltar que las Águilas de Herrera se medirán el próximo sábado 19 de diciembre a partir de las 21:30 horas del Centro de México ante Los Angeles Football Club por las Semifinales de la Concachampions, equipo que viene de eliminar al Cruz Azul y cuenta con uno de los mejores mexicanos de la actualidad: Carlos Vela.

