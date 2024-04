Era el principal objetivo de la temporada como el mismo entrenador Gerardo Martino lo confesó, pero fueron superados de manera categórica. Inter Miami quedó eliminado contra Rayados de Monterrey en los cuartos de final de la Copa de Campeones Concacaf 2024 y ya se reveló lo que Lionel Messi, Luis Suárez, Sergio Busquets y Jordi Alba, les dijeron a sus compañeros tras la primera eliminación del año.

“Está el gran desafío que es la Concachampions, que a mí me parece que es, por el premio que tiene, el torneo más importante que nos toque disputar“, dijo ‘Tata’ Martino en febrero de 2024 antes de ver como llegaban hasta cuartos de final y se quedaban sin los $5 millones de dólares que recibe el campeón. Leo Messi y compañía poco pudieron hacer contra uno de los pesos pesados de la Concacaf.

Tras un partido de ida en el que no pudo jugar Messi por lesión y en el que Inter Miami perdió por dos goles a uno en condición de local, la serie contra Rayados empezó a tener una alta dosis de picante por la fuerte discusión que tuvieron el jugador argentino y Nicolás Sánchez, uno de los asistentes técnicos de Monterrey.

En medio de un ambiente en el que hasta el guardaespaldas de Lionel Messi fue sacado de la cancha del estadio BBVA, Inter Miami se vio ampliamente superado por Rayados y perdió por tres goles a uno. Más allá de la asistencia de Leo para el gol de Diego Gómez, el jugador argentino tuvo una atípica actuación con dos tiros desviados, una ocasión creada y 18 posesiones perdidas.

Luego de quedar eliminados en los cuartos de final de la Copa de Campeones Concacaf 2024, a Inter Miami le quedan dos objetivos en el 2024, MLS y Leagues Cup, ya que la US Open Cup se jugará con el equipo filial del club. En la liga de Estados Unidos sumaron otra victoria como visitante contra Sporting Kansas City con un gol de Lionel Messi, y en vísperas del partido contra Nashville SC del sábado 20 de abril a las 19:30 ET (20:30 ARG), un jugador del equipo de la Florida reveló lo que les dijeron los jugadores referentes tras la dura eliminación contra Monterrey.

Lo que Messi y Suárez les dijeron a sus compañeros por la eliminación de la Concachampions

Benjamin Cremaschi atendió a los medios de comunicación el 17 de abril de 2024 y reveló lo que le dijeron los cuatro ‘fantásticos’ del equipo, Leo Messi, Luis Suárez, Sergio Busquets y Jordi Alba, tras la primera eliminación del año: “A ellos les ha pasado. Obviamente, tienen un montón de experiencia. Ellos mismos dijeron que hay que bajar la cabeza y seguir trabajando. Ahora el objetivo de estos próximos meses es jugar la MLS, ganar todos los partidos y estar punteros cómodos”.

La única posibilidad que le queda a Lionel Messi de jugar el Mundial de Clubes de la FIFA

Al no poder jugar la Copa Intercontinental 2024 y el Mundial de Clubes 2025 como los campeones de la Concachampions, la única posibilidad que le queda tanto a Messi como a Inter Miami para disputar el Mundial de Clubes es que la FIFA les dé el cupo como el equipo invitado por ser del país (Estados Unidos) anfitrión de la competición.

Encuesta ¿Cuántos torneos le quedan a Messi para ganar con Inter Miami en el 2024? ¿Cuántos torneos le quedan a Messi para ganar con Inter Miami en el 2024? YA VOTARON 0 PERSONAS

Todos los partidos de Messi en Inter Miami se pueden ver a través de Apple TV.