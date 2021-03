Santiago Giménez, joya de Cruz Azul, rechazó a la selección Argentina por México

Santiago Giménez nació en Chaco, Argentina como su padre, aunque se siente más mexicano que de su país natal. Chaquito vive desde los tres años en el país azteca y uno de los ‘problemas’ que debía afrontar en algún momento ya sucedió. El joven delantero de Cruz Azul tenía la libertad de elegir en qué selección jugar y ya lo hizo.

Giménez integró varios juveniles de México, mientras que por Argentina recién se enteraron de su nivel por estos meses. Con 19 años de edad ya fue considerado por Gerardo Martino para un partido amistoso contra Guatemala el año pasado, aunque se quedó afuera de la nómina final de México de cara al Preolímpico de Concacaf.

"Desde los tres años estoy en México y me enamoré de este país, la verdad ni me acuerdo de cuando viví en Argentina y por eso mismo me siento más identificado para jugar por la selección mexicana si se presenta la ocasión", había avisado en entrevista para EFE. Aquellas palabras se transformaron en hechos, pues ya le dijo que no a la selección Argentina.

Santiago Giménez se negó a ir a la selección de Argentina

Fernando Batista, entrenador de la selección sub-20 de Argentina, reveló en una entrevista con TNT Sports que habló con Santiago y Giovanni Reyna, jugador del Borussia Dortmund, aunque ambos se negaron: "Hablé con Reyna y con el hijo del Chaco Giménez, pero bueno, optaron por otras selecciones", aseguró.

Cabe recordar que el delantero de Cruz Azul será parte, durante la Fecha FIFA, del microciclo con la selección de México Sub-20, con el objetivo de prepararse para los Juegos Olímpicos de París 2024. Sin embargo, todavía puede ser parte de la lista final de los próximos JJOO si es que se termina destacando en La Máquina.

