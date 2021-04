Cruz Azul no baja el nivel: ganó y hundió más a Chivas

Cruz Azul volvió a golpear a Chivas tras ganarle 1-0 en el Estadio Azteca por la jornada 14 del Guard1anes 2021 de la Liga MX . Jonathan Rodríguez volvió a ser letal luego de anotar el único gol del encuentro.

A este encuentro, la Máquina venía de vencer por la mínima diferencia a Juárez, mientras que el Rebaño había empatado 1-1 frente a Santos Laguna. Por otra parte, en la noche de hoy, el equipo de Reynoso demostró que tiene eficacia para encontrar el gol en las pocas jugadas que genera, mientras que el de Vucetich no dio argumentos que indique que será un equipo que forme parte de la Fiesta Grande.

No hay dudas de que la primera mitad fue una de las peores de Cruz Azul en el campeonato ya que no hizo daño ante un Chivas que no ejerció presión para que esto suceda, sino que era el local el que encontraba los caminos para llegar al área. A pesar de esto, a minutos del descanso, Pineda y Alvarado comenzaron a llegar con tiros de larga distancia para hacer trabajar a Toño Rodríguez.

Sin embargo, en la segunda parte, la Máquina volvió a mostrar porque es uno de los equipos más eficaces de la Liga MX debido a que encontró dos pases para llegar al área con Jonathan Rodríguez que terminó anotando un golazo para el 1-0 de equipo de la Noria. Por su parte, el Rebaño intentó reaccionar, pero se exponía a una contra de un Cabecita muy encendido.

De esta manera, Cruz Azul se mantiene como líder con 37 puntos, mientras que Chivas es 15º con 13 unidades. Por otro lado, en la próxima jornada los de Juan Reynoso enfrentan a América y los de Víctor Vucetich a reciben a Tijuana.



