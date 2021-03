Llueven las polémicas: le anularon un gol lícito a Monterrey ante Cruz Azul por Liga MX

Monterrey visitó a Cruz Azul en el Estadio Azteca por la undécima jornada de la Liga MX, en lo que es el gran partido del día sábado. Sin embargo, cualquier encuentro puede verse deslucido cuando llueven las polémicas y los silbantes no pueden utilizar la tecnología de manera correcta.

Los Rayados se habían puesto en ventaja en el marcador con un gol de Rogelio Funes Mori, que además era para igualar al histórico Humberto Suazo, pero el silbante decidió anularlo tras recurrir al VAR. Tras ver las imágenes, se peude observar que el delantero argentino estaba en la misma línea que los defensores de La Máquina.

Esa no fue la única polémica. Después, Cruz Azul anotó un gol que fue convalidado, aunque nuevamente aparecieron las dudas. El balón parece haber salido completamente en la línea de fondo, pero lo cierto es que no se llega a percibir. No obstante, lo extraño es que no se revisó la jugada como sí había sucedido anteriormente.

