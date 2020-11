Lo llenó de elogios: Facundo Waller recalcó las cualidades de Cabecita Rodríguez

Pumas UNAM y Cruz Azul se enfrentarán en la última jornada del Guard1anes 2020 en un partido que puede significar mucho: el que gane, se estará clasificando automáticamente a la Liguilla, mientras que el perdedor dependerá de otros resultados con el riesgo de tener que disputar el repechaje.

Uno de los jugadores que los Universitarios deberán prestar especial atención es Jonathan Rodríguez. El delantero uruguayo no está pasando por su mejor momento, es cierto, pero eso no implica que no pueda reponerse en un juego tan fundamental. Además, ya ha demostrado que se hace más fuerte en esta clase de encuentros.

Facundo Waller fue consultado respecto al nivel de su compatriota que enfrentará, a quien lo tiene bien visto por el futbol uruguayo. De igual manera, es consciente que Pumas tiene oportunidades de sobra de llevarse los tres puntos, mismo mensaje que bajó Andrés Lillini advirtiendo que son los favoritos.

Facundo Weller conoce bien a Jonathan Rodríguez

En diálogo en conferencia de prensa, Waller remarcó: "A Cabecita Rodríguez yo lo conocí en Uruguay cuando jugaba en Peñarol, con su corta edad ya demostraba sus cualidades, pero nosotros también tenemos nuestros jugadores, hay que estar tranquilos y con la cabeza fría que, si Dios quiere, vamos a llevarnos los 3 puntos”.

El mediocampista sabe en qué clase de equipo se encuentra: “Yo creo que pumas es un cuadro grande que siempre sale a ganar, si sales a buscar el empate vas a perder el partido, capaz que nos hacen un gol, pero nosotros estamos acostumbrados a salir por los tres puntos", enfatizó.

