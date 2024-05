En su momento Ricardo Gareca le dio la misión a Nolberto Solano de cuidarlo, ver su crecimiento como jugador en las categorías menores de la Selección Peruana, pero no funcionó. Hoy el tiempo parece haberle dado la razón al Tigre quien se ilusionó por un instante, en tener al nuevo Christian Cueva. Andy Polar fue considerado como el Edén Hazard de Los Andes, pero no pasó de ese apelativo.

El periodista deportivo, Carlos Alpaca Zúñiga, anunció toda la sorpresiva información sobre el jugador en mención. Quien dará mucho de qué hablar con su reciente decisión, debido a que es un club de nivel bastante discreto a comparación de sus otros clubes donde supo trascender: “Andy Polar fue presentado como nuevo refuerzo del Nacional FBC de Mollendo para la Copa Perú”.

Como se sabe, el Deportivo Binacional es uno de los clubes que descendió el año pasado a la segunda división. Hoy compitiendo en el torneo de ascenso, decidió no contar con uno de sus jugadores más representativos. Andy Polar por eso decidió tomar una determinación que deja a todos boquiabiertos. El campeón nacional en la temporada 2019, frente a Alianza Lima en Matute, hoy se volvió tendencia por la caída en su carrera.

Andy Polar fue considerado por muchos como uno de los grandes representantes del fútbol provinciano. En su mejor momento fue sondeado por equipos del exterior, los grandes del Perú y algún otro asunto que no se cumplió. Muchos en su entorno señalan que la directiva de Deportivo Binacional decidió no venderlo porque era una pieza fundamental. Lastimosamente, las decisiones sobre su carrera, hoy lo tienen jugando la Copa Perú con el humilde equipo de Nacional FBC de Mollendo.

Andy Polar presentado en Mollendo. (Foto: Twitter).

¿Qué dijo Andy Polar al respecto?

En la conferencia de prensa donde fue presentado ante los medios de comunicación, el volante fue bastante claro: “Si tenía propuestas. Esta decisión la tomé con mi familia. Sé que muchos van a criticar que vuelva a jugar Copa Perú, pero si voy a retroceder un paso, campeonando voy a avanzar mucho. Voy a dar todo de mí para seguir creciendo futbolísticamente”.

¿Qué le dice a sus críticos hoy en día?

Andy Polar no se guardó nada y disparó contra quienes lo tildan de fracaso absoluto: “Sé, como futbolista que he estado en Liga 1, voy a tener muchas críticas, pero creo que esta decisión la he pensado bien y con la oferta que me hizo llegar el club, me motivó mucho. Su proyecto es a largo plazo y eso me ilusionó de estar acá”.

¿Qué siente al jugar nuevamente la Copa Perú?

De la misma manera, Andy Polar sostuvo que hoy por hoy le motiva sentir ese fuego interior. Verse las caras con algunos otros jugadores con quienes compartió en años pasados: “Va a ser muy bonito volver a pisar las canchas, enfrentar a jugadores que tuve como amigos”. Recordemos que la Copa Perú no es considerado un campeonato profesional, como lo es Liga 1 y Liga 2, respectivamente.