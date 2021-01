Deportivo FAS vs. Sonsonate EN VIVO y EN DIRECTO por la Liga Nacional de El Salvador

EN VIVO y EN DIRECTO por Tigo Sports 2, Deportivo FAS recibe a Sonsonate este domingo 17 de enero. El juego, por la vuelta de los cuartos de final de la Liga Mayor de El Salvador, será en el Estadio Óscar Quiteño.

El partido de ida fue triunfo 1-0 para Los Tigres, con gol de Diego Areco. El que gane esta llave avanzará a las semifinales.

FAS venía de ganar el Grupo B de la fase regular, con 20 puntos. Sonsonate, en cambio, terminó cuarto en la Zona A, con apenas 10 unidades.

El último choque entre ambos equipos fue el pasado 7 de noviembre, un triunfo 3-0 para Los Tigres, con los tantos de Diego Chávez Rivas, Guillermo Stradella y Néstor Renderos.

Los otros partidos de los cuartos de final en la Liga Mayor de El Salvador son: Alianza vs. Once Deportivo, Águila vs. Firpo y Municipal Limeño vs. Jocoro.

Día y Horario: ¿Cuándo se enfrentarán Deportivo FAS vs. Sonsonate por la Liga de El Salvador?

El encuentro de Deportivo FAS vs. Sonsonate, por la vuelta de los cuartos de final de la Liga Mayor de El Salvador, se disputará este domingo 17 de enero en el Estadio Óscar Quiteño, en la ciudad de Santa Ana.

Horario por países

El Salvador: 15.00 horas

Argentina: 18.00 horas

Estados Unidos: 13.00 horas ET / 16.00 horas PT

México: 15:00 horas

Guatemala: 15:00 horas

Nicaragua: 15:00 horas

Costa Rica: 15:00 horas

Honduras: 15:00 horas

¿Cómo seguir la transmisión en vivo de este partido?

El encuentro lo podrás vivir EN VIVO y EN DIRECTO a través de Tigo Sports 2.

Imágenes del juego de esta noche.

Todo queda para resolverlo en Santa Ana.#SomosCocoteros. pic.twitter.com/TGPuZRb8jJ — Sonsonate FútbolClub (@Sonsonatefc) January 15, 2021

