Desmentido: Miguel Herrera confesó que América no pensó en no registrar a Nicolás Castillo

Aunque todavía no hay fecha confirmada para el inicio, el Apertura 2020 contará con una particularidad. Como se anunció hace meses, la Liga MX determinó bajar el número de extranjeros gradualmente y esta será la primera temporada en la que se implementará: los equipos deberán contar con un máximo de 11 foráneos.

Bajo esta nueva normativa, América se verá bajo un verdadero problema. Al igual que en el semestre pasado, los de Coapa cuentan con 12 no nacidos en México. Los repasamos: Bruno Valdez, Emmanuel Aguilera, Sebastián Cáceres, Leonardo Suárez, Andrés Ibargüen, Nicolás Benedetti, Santiago Cáseres, Richard Sánchez, Renato Ibarra, Federico Viñas y Nicolás Castillo.

América le rinde homenaje a Nicolás Castillo (Foto: Getty Images)

¿Qué decisión tomará Miguel Herrera sabiendo hay elementos lesionados? En diálogo exclusivo con América Monumental a través de un Instagram Live, el estratega de las Águilas confesó qué determinación tomarán con el delantero chileno que se está rehabilitando de una trombosis en una de sus piernas.

"La situación del registro, yo no sé a quién se le salió esa cosa. Él pertenece al club, no podemos decir 'ah, no lo registramos', porque al no hacerlo podría pensar él 'pues, me voy a FIFA, no me registraron, soy libre y me voy del equipo'. Es un consenso donde tenemos que hablar las partes", aclaró el Piojo.

Además, aclaró que la recuperación del atacante trasandino viene cada vez mejor: "Es un jugador que sufrió una lesión grave pero está de vuelta. No ha pasado por nuestra cabeza no registrarlo. La situación de su lesión, obviamente, es muy diferente a la de Benedetti. Tendremos que esperar el alta médica para empezar a fortalecerlo".

