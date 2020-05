El Turco Mohamed recordó su pelea con Klopp: "Vi que no me entendía y me agarré abajo"

Luego de superar y dejar en el camino al Al-Sadd de Qatar, Monterrey, avanzando de fase, tuvo que enfrentarse a nada más ni nada menos que el Liverpool, uno de los equipos más respetados y temidos del momento. Haciéndose valer y peleando hasta el último suspiro del encuentro, el equipo comandado por Antonio Mohamed dejó todo hasta el final del compromiso ante los Reds.

Pese a que el cuadro de la Liga MX quedó eliminado a causa del tanto de Roberto Firmino a escasos minutos de la culminación del tiempo reglamentario, Rayados, con la frente en alto por haber presentado un papel más que digno ante el campeón de la Champions League, culminó su participación en el Mundial de Clubes 2019 luego de ganare al Al-Hilal por el tercer puesto.

Si bien muchos recuerdan aquel partido por la intensidad con la que Monterrey lo disputó, otro de los recuerdos que automáticamente aparece en la memoria de los aficionados del club de México es el que está vinculado al particular cruce que tuvieron El Turco y Jürgen Klopp sobre el borde del campo de juego.

"COMO KLOPP NO ME ENTENDÍA LOS INSULTOS ME AGARRÉ AHÍ ABAJO"#90MinutosFOX - El Turco Mohamed recordó con humor el cruce con el entrenador del Liverpool. pic.twitter.com/vbkq0DGDSr — FOX Sports Argentina (@FOXSportsArg) May 13, 2020

En diálogo con FOX Sports, Antonio, recapitulando aquella pelea bizarra protagonizada con su par del Liverpool, rememoró: “Sí, me pelee con Klopp. Primero lo putee en nuestro idioma, pero como vi que no me entendía me agarré acá abajo".

Indicando que el cruce no trascendió a mayores y todo quedó en el campo de juego, Antonio, destacando que Jürgen lo fue a saludar "con mucho respeto" una vez culminado el encuentro, cerró: "Después, en la final, compartimos vestuario y pasillo. Son calenturas del momento, después nos saludamos".

