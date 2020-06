El Zlatan mexicano lo igualó al sueco en su terreno

El atleta de alto rendimiento no solo es bueno en su deporte sino en cualquier otro por lo que no pasa vergüenza en otra disciplina si se compite recreativamente. Tal es es el caso de Zlatan Ibrahimovic que no solo juega muy bien al futbol sino que también lo hace en taekwondo. Sin embargo, el Zlatan mexicano lo igualó en su terreno.

Se trata del peleador nacional Carlos Navarro, que logró ser medallista de oro en los los Juegos Panamericanos de Toronto 2015, que se filmó haciendo una algunas piruetas como lo hace el sueco pero en el medio de la playa.

Carlos Navarro se grabó a lo Zlatan Ibrahimovic. (Jam Media)

La primera pirueta la luego de levantar balón con las manos y, tras unos giros, el mexicano golpea a la misma con el talón como si estuviera dando una patada en plena lucha. La segunda acrobacia fue más futbolera ya que él levantó la pelota y la mantuvo haciendo domindas para finalizar con un golpe más al estilo del taekwondo.

Por otro lado, Carlos Navarro se prepara, bronce en el Mundial de Taekwondo de 2017, se vien de lograr oro en el Open Mexicano y todavía busca la clasificación a los Juegos Olímpicos de Tokio 2020.

