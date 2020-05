El gran temor de Miguel Layún ante el posible regreso del futbol en México

En las últimas semanas se ha hablado mucho sobre la posible vuelta de la Liga MX a la actividad. Los mandamases del futbol mexicano se están moviendo más que nunca para poner en marcha el plan de retorno, aunque por el momento parece algo lejano ya que no están dadas las medidas de seguridad y los casos positivos en el plantel de Santos Laguna pueden pesar.

Lo cierto es que los fanáticos del deporte estamos desesperados por ver el balón rodar en nuestro país y eso es algo que desean los mismos protagonistas. Sin embargo, hay que tener en cuenta que todos aceptarán volver a jugar sólamente si las condiciones están dadas para poder proteger a sus familias y allegados del virus.

Por supuesto que Miguel Layún, futbolista de Rayados, no es la excepción y dejó bien en claro este tema. El experimentado mediocampista defensivo confesó para ESPN: "Siendo muy sincero, no creo que haya un sólo jugador que no quiera regresar a jugar, es una vertiente un tanto errónea (pensar que los jugadores no desean el regreso de la Liga MX)".

Los hijos de Miguel Layún cantando será lo más hermoso que verás hoy.



Eres un maldito genio, @pepegg33, deberías sentirte muy orgulloso. ���� pic.twitter.com/t1ihuWROLU — Soy Rayado (@SomosRayados) May 20, 2020

"Me gustaría volver, pero también darle una seguridad a mi familia, llevamos 64 días en casa, imagínate que voy y expongo a mi familia a un posible contagio, eso es lo que he externado y ahí es donde viene la apreciación de cierta gente que piensa que no queremos volver", reveló el ex-América.

Por último detalló: "Si nos vamos por el lado de que me apasiona el juego, por la manutención de mi familia, quiero volver, pero eso no quita que no pienso en mi ellos, en mi salud y el buscar regresar con las medidas adecuadas. El jugador, quienes van a cubrir el partido, el fotógrafo, a veces se olvida que no sólo son los jugadores y el staff técnico, es mucha gente que hace esto posible y no hay que arriesgarlos".

