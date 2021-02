Justiciero: Miguel Layún salió a defender públicamente a Rogelio Funes Mori

Monterrey mordió el polvo por primera vez en el Guard1anes 2021 de la Liga MX. Con un gol de Matheus Doria, Santos Laguna lo derrotó el pasado domingo en el Estadio Corona de Torreón por un encuentro correspondiente a la sexta jornada. Así, los conducidos por Javier Aguirre perdieron el mote de invicto.

A Rayados le faltó en la ofensiva en el TSM, y por eso algunos aficionados criticaron en las redes sociales a Rogelio Funes Mori, marcándolo como el principal responable de esa falencia. Ante esta situación, y en su rol de referente, Miguel Layún tomó la palabra y defendió al delantero argentino de los comentarios.

"Ningún jugador en esta plantilla merece comer banca. Veo cómo trabajamos y ninguno lo merece. Espero que si lo lee Javier Aguirre no lo tome mal, pero todos hacemos lo mejor para estar en el once. No me parece justo que se señale al Melli, porque es un trabajo colectivo para mejorar en eficacia", dijo en conferencia.

El polifuncional agregó el compromiso de la Pandilla para cambiar esa faceta muy pronto: "Nos ocupa y lo entrenamos un montón. El partido pasado quedé con mal sabor de boca. Me gusta practicar tiros libres y salí molesto porque patee uno a un lado a la portería. Son cosas que las trabajamos".

Los números de Rogelio Funes Mori

En lo que va del Guard1anes 2021 de la Liga MX, el delantero argentino registró 450 minutos en los cinco partidos que disputó Monterrey. Es decir que fue titular y completó todos los juegos de los dirigidos por Javier Aguirre en este semestre. Además, se despachó con tres goles en las primeras dos jornadas.

