El protegido de Pep Guardiola que quiere quitarle el puesto a Diego Lainez

La veloz expansión del coronavirus generó que las ligas de fútbol más importantes del mundo tuvieran que tomar una pausa obligatoria, y aunque aún no hay acción en los terrenos de juego, el mercado de fichajes ha estado lleno de rumores, y fue un jugador ex Barcelona el encargado de remecer a la afición mexicana.

Pedro Rodríguez, considerado uno de los "descubrimientos" de Joseph Guardiola, llegó a la palestra luego de que comenzaran a circular versiones de un acercamiento con el Real Betis, elenco donde milita el joven azteca Diego Lainez, que ahora podría ver su lugar en el equipo amenazado ante el arribo del extremo izquierdo.

“Tengo que hablar con el club, tengo contrato hasta el 30 de junio. Estoy abierto a escuchar otras ofertas. ¿El Betis? No lo sé, queda pendiente una reunión con el Chelsea", reveló el español al ser consultado por los rumores de su fichaje por los verdiblancos. Actualmente Pedro lleva cinco temporadas defendiendo la camiseta de los blues.

De todas formas, y para tranquilidad de Diego Lainez, el ex Barcelona también comentó que tiene ofrecimientos desde distintas ligas: "Tengo ofertas de muchos sitios, valoraré dónde puedo ir a ver lo que sale, no sé lo que puede pasar. Avanzar algo sería estúpido por mi parte, no tengo certeza de nada”, aseguró.

El posible fichaje de Rodríguez llega como una presión más para el mexicano de 19 años, cuyo presente en el Betis ha sido muy criticado debido a los pocos minutos que ha sumado y su aparente incapacidad para adaptarse, llegando incluso a genera rumores sobre su salida del club español.

Lee También