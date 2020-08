Enrique Borja reveló una curiosa anécdota con Chespirito que involucra al América

Roberto Gómez Bolaños, conocido popularmente como Chespirito, marcó una época. Sus actuaciones, principalmente en el Chavo del 8, conquistaron el continente americano. Tal es así que el ahora difunto actor fue parte de una curiosa anécdota con Enrique Borja, ídolo del América, en un país centroamericano.

Ambos personajes, muy mediáticos en su momento, compartieron una situación muy particular: el plantel de las Águilas Doradas arribó a Costa Rica para jugar un partido y el público, expectante en el Aeropuesto, en vez de gritar por los futbolistas, decidió corear el nombre de Chespirito.

"Un día nos tocó ir a jugar, no sé si a Costa Rica y volamos en el mismo avión con Chespirito. Cuando llegamos vimos una cantidad impresionante de gente le digo a Roberto: 'Hijole mira cómo jala la gente el América, mirá esá eso para recibirnos'", comenzó contando Enrique Borja, en una entrevista con TUDN.

"Roberto se queda callado, no me dice nada y yo ahí presumiento. Entonces empezamos a bajar los jugadores, y si había gente gritando algún nombre, América y todo, pero en el momento en que aparece Roberto Gómez Bolaños se cae todo. Y yo dije: '¡Qué clase de imbécil soy!'. Estaba pensando que venían a recibirnos y no, venían todos a ver al Chavo del 8", cerró.

Borja, además de alcanzar el éxito personal con las Águilas Doradas, tras ganar cinco títulos y tres distinciones individuales, anteriormente vistió la la playera de Pumas UNAM, donde realizó todas sus Fuerzas Básicas.

