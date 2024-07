Con 40 años, Paolo Guerrero disputó su sexta Copa América. Quedando por primera vez eliminado en la fase de grupos, el delantero habló sobre el rol que tuvo Perú en el certamen internacional. Tocando también el tema de los jóvenes convocados, el ‘Depredador’ les dio varios consejos.

Hablando para RPP Deportes, Paolo Guerrero pidió a los nuevos delanteros que lleguen a Perú con mejor técnica: “Para los que vienen, les sugiero que mejoren su técnica, porque tienen problemas para control del balón, si no van a tener problemas para jugar en un buen club. Los delanteros de ahora solo corren, eso es fácil. Yo les digo a mis hijos que corran y lo van a hacer”.

Siguiendo con su comentario, también habló de su participación en la Copa América 2024 y como no pudo anotar ningún gol con Perú: “Me llena de frustración no anotar y no poder ganar. No me gusta perder ni empatar. Había mucha frustración y tristeza en mis compañeros tras el partido con Argentina. Traté de levantarlos en todo momento”.

Disputando su última Copa América seguramente, pues tendría 44 para la siguiente edición, el delantero se despidió así con 14 goles en 28 partidos. Seguramente todavía siendo convocado por Jorge Fossati para los partidos de las Eliminatorias, veremos si el ‘Depredador’ puede volver a marcar.

Paolo Guerrero jugando para Perú. (Foto: IMAGO)

Por otro lado, las palabras de Paolo Guerrero fueron dirigidas a los nuevos convocados de Perú. Hablando sobre los jóvenes que han llegado a la Selección, su comentario estuvo dirigido a Bryan Reyna, Franco Zanelatto y Joao Grimaldo, todos vistos como el futuro de la ofensiva nacional.

¿Cuántos años tiene Paolo Guerrero?

Paolo Guerrero tiene 40 años y actualmente es jugador de la Universidad César Vallejo. Firmando un contrato por un año, el delantero tiene que presentarse en Trujillo para que empiece con los trabajos tácticos.

¿Cuánto gana Paolo Guerrero en la César Vallejo?

Paolo Guerrero gana aproximadamente 100 mil dólares en la César Vallejo. Según el diario Trome, el delantero firmó por dos temporadas, por lo que se llevará 2 millones 400 mil dólares en promedio.