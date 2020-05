Enrique Esqueda reveló detalles de su relación con Ronaldinho

Enrique Esqueda, no solo tiene un largo recorrido en el futbol mexicano y títulos en su lomo, sino también que tuvo la suerte de entablar una relación con uno de los mejores jugadores de la historia del futbol como es Ronaldinho.

El delantero mexicano fue contemporáneo al astro brasileña en su carrera futbolistica y le ha tocado enfrentarlo en alguna oportunidad. Sin embargo, lo más curioso es que su relación con el exjugador tomó color por un suceso no muy relacionado al futbol: ambos fueron vecinos cuando el ex Barcelona residió en México.

Ronaldinho y Arévalo Ríos se disputan el balón en el Apertura 2014.

"Cuando el vino a vivir a México para jugar en Querétaro, fue vencino mío. Tiempo después nos enfrentamos cuando to estaba en Tigres. Ahí fue cuando intercambiamos camisetas y teléfonos", reveló en IG Live con Ignacio Rivarola.

Pero, años atrás, el mexicano ya lo había tenido como rival en un duelo entre el América y el Milan: "Me tocó jugar un partido frente al Milan de Ronaldinho. Me dio la mano y quedamos en cambiar la camiseta. En el entretiempo fui corriendo a buscarlo para que me la de. Me firmó su playera y me la dedicó".

¿Qué es de la vida de Enrique Esqueda? Después de su salida de Chiapas en 2017, el atacante pasó al Arka Gdynia (Polonia), club al que perteneció durante un año. En la actualidad, se encuentra en East Bengal (India), donde acumula sesi goles en nueve partidos.

