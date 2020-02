Hace algunos días Duvier Riascos fue anunciado como el nuevo y flamante refuerzo de Jorge Wilstermann, de Bolivia, pero la emoción fue rápidamente reemplazada por incertidumbre, ya que el ex Tijuana nunca llegó al país y ni él ni su representante contestan las llamadas.

El colombiano Duvier Riascos tenía que llegar hoy a Cochabamba para firmar con Wilstermann, el club aviador le mandó pasajes pero delantero no abordó el vuelo y ahora NO contesta el teléfono."Se intentó comúnicar con el jugador, el representante no contesta y el jugador tampoco. — Wilstermann Info (@AviadorHangar) February 24, 2020

“Tomamos la decisión de que el jugador ya no venga, Wilstermann ya no quiere a Riascos, la seriedad y la responsabilidad son las bases de la educación y Wilstermann merece respeto, la disciplina en este club no se negocia”, dijo el presidente del club, Grover Vargas.

Riascos debía llegar a su nueva escuadra el 25 de febrero para comenzar a integrarse a los trabajos del equipo de cara a Copa Libertadores, pero casi tres días después, el futuro del problemático fichaje aún es incierto.

“Le mandé mensaje al Presidente, me contestó, pero no me dejó nada en claro. Cuando llegue, llegará. No es lo ideal que lo haga una semana antes de la Copa”, dijo Cristián Díaz, entrenador del Aviador.

En México, el delantero tuvo pasos por Puebla, Tijuana, Pachuca y Morelia.

Duvier Riascos viene de un discretísimo paso por la Universidad Católica de Chile, donde lo único que dejó en el recuerdo de la afición fue su celebración como culebra, que siendo justos, sólo realizó 4 veces, una por cada tanto que anotó con La Franja.

Pese a las duras palabras del presidente del club boliviano, aún no se sabe con certeza si Riascos llegará o no al Wilstermann, donde aún lo esperan para disputar el certamen continental.

